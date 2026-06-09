Después de semanas de trabajos de adecuación y expectativas entre clientes y trabajadores, la cadena de supermercados La Anónima abrirá oficialmente sus puertas al público este viernes en el espacio que durante casi tres décadas ocupó el Hiper Libertad en Capital.
La Anónima ya tiene fecha de apertura y comienza una nueva etapa comercial
La cadena patagónica abrirá sus puertas esta semana en el predio donde funcionó el histórico Hiper Libertad. La transición incluyó la continuidad de todo el personal y forma parte de una expansión nacional de la empresa.