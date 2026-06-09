La Anónima ya tiene fecha de apertura y comienza una nueva etapa comercial

Uno de los aspectos más destacados del proceso de transición fue la continuidad laboral de los trabajadores. Los 94 empleados que se desempeñaban en el hipermercado fueron incorporados por la nueva firma y continuarán desarrollando sus funciones dentro de la sucursal sanjuanina.

La llegada de La Anónima forma parte de una operación de alcance nacional mediante la cual la empresa adquirió una docena de hipermercados ubicados en distintas provincias argentinas. La compra incluyó además infraestructura logística y la incorporación de todo el personal de los establecimientos involucrados.

Con esta expansión, la cadena fortalece su presencia fuera de la Patagonia y busca consolidarse en regiones donde históricamente tenía una participación menor. Mientras tanto, el antiguo Grupo Libertad enfocará su actividad en la administración y desarrollo de sus centros comerciales.

Para San Juan, la apertura representa no solo el cambio de una marca histórica por otra, sino también la continuidad de una fuente laboral importante y la renovación de una de las superficies comerciales más emblemáticas de la provincia.