Condena histórica: irá al penal por causar dos muertes bajo los efectos de drogas

Tres agravantes clave y culpa temeraria

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales —integrada por el fiscal coordinador Iván Grassi y los fiscales Sebastián Gómez, Agostina Pérez y Adrián Elizondo— logró demostrar durante el juicio oral la concurrencia simultánea de tres agravantes que contempla el artículo 84 bis del Código Penal, determinantes para elevar el monto de la pena en un delito culposo:

Conducción bajo los efectos de estupefacientes: Los análisis toxicológicos confirmaron la presencia de cocaína y marihuana en el organismo de Pereyra, además de cocaetileno, una sustancia resultante del consumo combinado de cocaína y alcohol.

Culpa temeraria: Se acreditó que el imputado manejaba con un nivel extremo y consciente de peligrosidad.

Pluralidad de víctimas: El siniestro vial se cobró dos vidas y dejó una tercera persona con lesiones graves permanentes.

Aunque la escala penal para los homicidios culposos es acotada (con un máximo de 6 años), la contundencia de las pericias técnicas, científicas y testimoniales presentadas por la Fiscalía permitió obtener una sanción de cumplimiento efectivo cercana al techo legal, marcando un hito en la jurisprudencia local. Los fundamentos completos del fallo se darán a conocer el próximo 30 de junio.