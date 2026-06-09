Para Unicef, la pobreza infantil cayó a 42,3%: advierten sobre un rebote en 2026

Tres millones de chicos dejaron de vivir en hogares pobres

UNICEF destacó que el punto más crítico de la serie se produjo a mediados de 2024, cuando la pobreza infantil alcanzó el 67,1% y la indigencia llegó al 27,3%.

En aquel momento, más de 8 millones de niñas, niños y adolescentes se encontraban bajo la línea de pobreza y unos 3,3 millones atravesaban situaciones de pobreza extrema. Desde entonces, la mejora económica permitió que cerca de tres millones de menores dejaran de vivir en hogares pobres y que más de dos millones salieran de la indigencia.

Sin embargo, el organismo advirtió que la situación continúa siendo preocupante: más de cuatro de cada diez menores de 18 años permanecen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica total.

La infancia sigue siendo el sector más golpeado

El estudio confirmó además una tendencia que se mantiene desde hace años: la pobreza afecta con mucha mayor intensidad a la población infantil que al conjunto de los argentinos. Mientras la pobreza general se ubicó en el 28,2% al cierre de 2025, entre niñas, niños y adolescentes alcanzó el 42,3%.

La misma diferencia se observó en la indigencia: 6,3% para la población total frente al 9,4% registrado entre los menores de edad. Para UNICEF, esta sobrerrepresentación de la infancia entre los sectores más vulnerables constituye uno de los problemas estructurales más persistentes del país.

Los sectores más vulnerables

El informe identificó los grupos donde la pobreza sigue concentrándose con mayor fuerza. Entre los hogares con bajo nivel educativo, la pobreza infantil alcanza el 68,8%, mientras que en los barrios populares llega al 68,3%.

La situación se agrava aún más cuando el principal sostén económico del hogar está desempleado: en esos casos, el índice trepa al 74,8%. También se observan niveles elevados en los hogares monoparentales encabezados por mujeres, donde la pobreza alcanza al 52,8% de las niñas, niños y adolescentes.

Por otra parte, la calidad del empleo continúa siendo determinante. Mientras que la pobreza infantil afecta al 21,5% de los hogares con empleo formal, la cifra asciende al 55,2% cuando el principal ingreso proviene de trabajos informales.

El rol clave de la AUH y la asistencia social

UNICEF destacó además la importancia de las políticas de transferencia de ingresos para contener los niveles de indigencia.

De acuerdo con las simulaciones realizadas por el organismo, la pobreza extrema infantil sería seis puntos porcentuales más alta sin programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar y otros mecanismos de asistencia estatal. "Estos instrumentos cumplen un papel central para proteger el piso alimentario y evitar que muchos hogares caigan por debajo de la línea de indigencia", señalaron desde el organismo.

No obstante, remarcaron que los ingresos monetarios por sí solos no alcanzan para resolver problemas estructurales vinculados al acceso a vivienda, educación, agua potable, saneamiento y protección social. Actualmente, el 42,8% de los menores argentinos presenta al menos una privación en alguna de esas dimensiones.

Pese a la mejora registrada durante 2025, UNICEF alertó que la recuperación todavía es frágil y podría sufrir un retroceso parcial durante este año. Las proyecciones del organismo indican que la pobreza infantil podría volver a subir hasta el 44,4% durante el primer semestre de 2026, mientras que la indigencia escalaría al 10,8%.

La evolución del empleo, los salarios, la inflación y las políticas de protección social serán factores determinantes para confirmar o revertir esa tendencia.

Además, UNICEF advirtió sobre una posible reducción del presupuesto destinado a la niñez. Según sus estimaciones, si no se amplían las partidas previstas para este año, la inversión nacional orientada a infancia y adolescencia podría registrar una caída real del 16% durante 2026.

El organismo concluyó que, aunque los indicadores muestran una recuperación significativa respecto de los peores momentos de la crisis reciente, millones de niñas, niños y adolescentes continúan expuestos a situaciones de vulnerabilidad y requieren políticas sostenidas para consolidar la mejora observada.