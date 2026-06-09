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Acueducto Gran Tulum: quedó en suspenso el pedido de prórroga de la investigación

La jueza de Garantías decidió pasar a cuarto intermedio la audiencia en la que debía analizarse el pedido de Fiscalía para extender por 90 días la investigación sobre presuntas irregularidades en la obra.

La investigación judicial que busca determinar si existieron irregularidades en la ejecución del Acueducto Gran Tulum sumó este martes una nueva instancia procesal. La jueza de Garantías Mónica Lucero resolvió no tratar por el momento el pedido de la Fiscalía para ampliar por 90 días hábiles el plazo de investigación y dispuso un cuarto intermedio hasta una próxima audiencia.

La decisión estuvo vinculada a la necesidad de garantizar la participación del abogado Nasser Uzair, defensor de los ex presidentes de OSSE Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, quienes podrían quedar alcanzados por futuras medidas dentro de la causa.

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Desde el ámbito judicial aclararon que la resolución no afecta el pedido realizado por el Ministerio Público Fiscal, ya que la solicitud de prórroga fue presentada dentro de los plazos establecidos.

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La investigación está a cargo de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, junto a un equipo de ayudantes fiscales, quienes analizan documentación técnica y otros elementos incorporados al expediente para determinar si existieron posibles delitos vinculados a la contratación y ejecución de la obra.

Actualmente no hay personas imputadas y la pesquisa permanece en una etapa preliminar. En caso de que la prórroga sea concedida, la Fiscalía contará con más tiempo para profundizar las medidas investigativas antes de definir si corresponde avanzar con una formalización de la investigación penal o archivar la denuncia.

La nueva fecha de audiencia será fijada por la Oficina Judicial y comunicada a las partes en los próximos días.

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