La investigación judicial que busca determinar si existieron irregularidades en la ejecución del Acueducto Gran Tulum sumó este martes una nueva instancia procesal. La jueza de Garantías Mónica Lucero resolvió no tratar por el momento el pedido de la Fiscalía para ampliar por 90 días hábiles el plazo de investigación y dispuso un cuarto intermedio hasta una próxima audiencia.
Acueducto Gran Tulum: quedó en suspenso el pedido de prórroga de la investigación
La jueza de Garantías decidió pasar a cuarto intermedio la audiencia en la que debía analizarse el pedido de Fiscalía para extender por 90 días la investigación sobre presuntas irregularidades en la obra.