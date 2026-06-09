Acueducto Gran Tulum: quedó en suspenso el pedido de prórroga de la investigación

La investigación está a cargo de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, junto a un equipo de ayudantes fiscales, quienes analizan documentación técnica y otros elementos incorporados al expediente para determinar si existieron posibles delitos vinculados a la contratación y ejecución de la obra.

Actualmente no hay personas imputadas y la pesquisa permanece en una etapa preliminar. En caso de que la prórroga sea concedida, la Fiscalía contará con más tiempo para profundizar las medidas investigativas antes de definir si corresponde avanzar con una formalización de la investigación penal o archivar la denuncia.

La nueva fecha de audiencia será fijada por la Oficina Judicial y comunicada a las partes en los próximos días.