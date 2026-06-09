Empezó el debate: la inteligencia artificial, en el centro de la nueva ley de prensa

"La inteligencia artificial no puede sustituir el trabajo periodístico"

El proyecto contempla que toda utilización de herramientas de inteligencia artificial cuente con supervisión humana y mecanismos de identificación de autoría. Además, incorpora la obligación de que las empresas periodísticas ofrezcan capacitación específica sobre estas nuevas tecnologías.

Durante el encuentro, la presidenta de la comisión, la senadora Carolina Moisés, remarcó la necesidad de debatir el impacto de estas herramientas en la actividad y planteó la importancia de generar reglas claras frente a los cambios que atraviesa el sector.

Otro de los aspectos novedosos es la incorporación de disposiciones vinculadas al trabajo remoto. El texto propone reconocer formalmente esta modalidad y establecer acuerdos entre empleadores y trabajadores sobre horarios de conexión, derecho a la desconexión digital y compensación de gastos derivados de la actividad laboral desde el hogar.

La iniciativa también redefine distintas funciones dentro de los medios de comunicación, contemplando tareas vinculadas a la producción de contenidos, imagen, sonido, plataformas digitales, administración publicitaria y áreas técnicas.

Representantes sindicales coincidieron en que el objetivo es actualizar una legislación que fue concebida para una realidad mediática muy diferente a la actual, marcada por la convergencia digital, las plataformas tecnológicas y la automatización de procesos.

Tras esta primera reunión informativa, el proyecto será formalmente ingresado al Senado y comenzará su recorrido legislativo por las distintas comisiones. La intención de sus impulsores es avanzar con el tratamiento durante los próximos meses para que luego pueda ser analizado por la Cámara de Diputados.