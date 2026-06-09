"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > inteligencia artificial

Empezó el debate: la inteligencia artificial, en el centro de la nueva ley de prensa

La iniciativa comenzó a debatirse en el Senado y propone actualizar el Estatuto del Periodista Profesional, incorporando regulaciones sobre inteligencia artificial, teletrabajo y nuevas tareas vinculadas a los medios digitales.

La Cámara de Senadores inició el debate para actualizar el Estatuto del Periodista Profesional, una normativa que regula la actividad y que ahora busca adaptarse a los cambios tecnológicos y laborales que atraviesa el sector.

La discusión comenzó en el ámbito de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, donde representantes de distintos gremios de prensa presentaron formalmente un proyecto de ley que incorpora herramientas para afrontar los desafíos de la era digital.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa está vinculado a la inteligencia artificial. La propuesta establece que estas tecnologías podrán utilizarse como complemento del trabajo periodístico, pero no para reemplazar de manera integral la producción informativa realizada por profesionales.

Te puede interesar...

"La inteligencia artificial no puede sustituir el trabajo periodístico"

El proyecto contempla que toda utilización de herramientas de inteligencia artificial cuente con supervisión humana y mecanismos de identificación de autoría. Además, incorpora la obligación de que las empresas periodísticas ofrezcan capacitación específica sobre estas nuevas tecnologías.

Durante el encuentro, la presidenta de la comisión, la senadora Carolina Moisés, remarcó la necesidad de debatir el impacto de estas herramientas en la actividad y planteó la importancia de generar reglas claras frente a los cambios que atraviesa el sector.

Otro de los aspectos novedosos es la incorporación de disposiciones vinculadas al trabajo remoto. El texto propone reconocer formalmente esta modalidad y establecer acuerdos entre empleadores y trabajadores sobre horarios de conexión, derecho a la desconexión digital y compensación de gastos derivados de la actividad laboral desde el hogar.

La iniciativa también redefine distintas funciones dentro de los medios de comunicación, contemplando tareas vinculadas a la producción de contenidos, imagen, sonido, plataformas digitales, administración publicitaria y áreas técnicas.

Representantes sindicales coincidieron en que el objetivo es actualizar una legislación que fue concebida para una realidad mediática muy diferente a la actual, marcada por la convergencia digital, las plataformas tecnológicas y la automatización de procesos.

Tras esta primera reunión informativa, el proyecto será formalmente ingresado al Senado y comenzará su recorrido legislativo por las distintas comisiones. La intención de sus impulsores es avanzar con el tratamiento durante los próximos meses para que luego pueda ser analizado por la Cámara de Diputados.

Temas

Te puede interesar