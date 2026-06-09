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Canal 8 y sanjuan8.com en Kansas: el primer recorrido de la cobertura sanjuanina en EE.UU

El equipo sanjuanino ya se encuentra en Estados Unidos a la espera del debut de la selección Argentina en el Mundial 2026.

A una semana del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el enviado especial de Canal 8 y sanjuan8.com, Mario Fernández, ya se encuentra en la ciudad de Kansas, Estados Unidos, uno de los escenarios que albergarán la máxima cita del fútbol mundial.

Tras un extenso viaje, el periodista sanjuanino realizó una primera recorrida por el aeropuerto local, donde comenzó a captar el clima mundialista que lentamente empieza a ganar espacio en las ciudades anfitrionas del torneo que este año se disputará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Las cámaras de Canal 8 y sanjuan8.com registraron uno de los primeros símbolos de bienvenida para los visitantes: un cartel alusivo al Mundial y la primera tienda oficial con productos relacionados con el evento.

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Embed - Canal 8 San Juan on Instagram: "CANAL 8 MODO MUNDIAL: YA ESTAMOS EN KANSAS Y TE MOSTRAMOS EL MUNDIAL DESDE ADENTRO ¡Arrancó la cobertura mundialista! Nuestro enviado especial Marito ya llegó a Kansas y visito una de las tiendas oficiales de FIFA dentro del aeropuerto y mostró los productos exclusivos del Mundial 2026 y cuánto cuestan. #Canal8ModoMundial #Mundial2026 #Kansas #FIFA #SelecciónArgentina #Scaloneta"
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En el local se pueden adquirir distintos artículos para los fanáticos. Entre ellos, imanes por 9 dólares y llaveros por 13 dólares. También se ofrecen gorras, remeras y otros souvenirs oficiales de la Copa del Mundo.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención de Mario Fernández fue la escasa presencia de referencias al Mundial en los aeropuertos recorridos durante su trayecto.

"Recién después de pasar por dos aeropuertos encontramos cartelería y artículos relacionados con el Mundial", destacó el enviado especial, reflejando una realidad que contrasta con la expectativa que genera el torneo a nivel global.

Embed - sanjuan8.com on Instagram: "¡NUESTRO ENVIADO YA ESTÁ EN KANSAS PARA VIVIR DE CERCA EL DEBUT DE LA SELECCIÓN ARGENTINA! La espera terminó. Nuestro enviado especial ya se encuentra en Kansas, Estados Unidos, listo para acercarte toda la información, el color y las novedades de la Selección Argentina en la previa de su esperado debut #SelecciónArgentina #Scaloneta #Kansas #Mundial2026 #Argentina #CoberturaEspecial"
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Mientras la cuenta regresiva avanza hacia el estreno de la Selección Argentina, Canal 8 y sanjuan8.com ya se encuentran en territorio estadounidense para acercar a los sanjuaninos toda la información, el color y las historias que rodean a la Copa del Mundo 2026.

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