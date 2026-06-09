Canal 8 y sanjuan8.com en Kansas: el primer recorrido de la cobertura sanjuanina en EE.UU

Embed - Canal 8 San Juan on Instagram: "CANAL 8 MODO MUNDIAL: YA ESTAMOS EN KANSAS Y TE MOSTRAMOS EL MUNDIAL DESDE ADENTRO ¡Arrancó la cobertura mundialista! Nuestro enviado especial Marito ya llegó a Kansas y visito una de las tiendas oficiales de FIFA dentro del aeropuerto y mostró los productos exclusivos del Mundial 2026 y cuánto cuestan. #Canal8ModoMundial #Mundial2026 #Kansas #FIFA #SelecciónArgentina #Scaloneta" View this post on Instagram

En el local se pueden adquirir distintos artículos para los fanáticos. Entre ellos, imanes por 9 dólares y llaveros por 13 dólares. También se ofrecen gorras, remeras y otros souvenirs oficiales de la Copa del Mundo.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención de Mario Fernández fue la escasa presencia de referencias al Mundial en los aeropuertos recorridos durante su trayecto.

"Recién después de pasar por dos aeropuertos encontramos cartelería y artículos relacionados con el Mundial", destacó el enviado especial, reflejando una realidad que contrasta con la expectativa que genera el torneo a nivel global.

Embed - sanjuan8.com on Instagram: "¡NUESTRO ENVIADO YA ESTÁ EN KANSAS PARA VIVIR DE CERCA EL DEBUT DE LA SELECCIÓN ARGENTINA! La espera terminó. Nuestro enviado especial ya se encuentra en Kansas, Estados Unidos, listo para acercarte toda la información, el color y las novedades de la Selección Argentina en la previa de su esperado debut #SelecciónArgentina #Scaloneta #Kansas #Mundial2026 #Argentina #CoberturaEspecial" View this post on Instagram

Mientras la cuenta regresiva avanza hacia el estreno de la Selección Argentina, Canal 8 y sanjuan8.com ya se encuentran en territorio estadounidense para acercar a los sanjuaninos toda la información, el color y las historias que rodean a la Copa del Mundo 2026.