San Juan se suma a la búsqueda de Luciana Barrios mediante el Alerta Sofía

La denuncia fue radicada por su madre, lo que activó de inmediato la intervención de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María y de la Policía de Córdoba. Los investigadores trabajan para reconstruir los movimientos de la adolescente luego de salir del establecimiento educativo.

"Lamentablemente sigue la búsqueda sin noticias. Luego de salir del colegio se perdió todo rastro, se apagó su celular y, a partir de ahí, toda la familia está consternada", expresó Luis Gutiérrez, abogado de los familiares de la joven.

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Megaoperativo en Córdoba

Para dar con el paradero de Luciana, las autoridades desplegaron cerca de 100 efectivos policiales, más de 20 móviles y un helicóptero que participa de los rastrillajes en zonas urbanas y rurales de Colonia Caroya y localidades cercanas.

El operativo es supervisado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y coordinado por el fiscal Guillermo Monti. Además de los rastrillajes, se analizan registros de cámaras de seguridad y se toman testimonios de personas que puedan aportar información relevante para la investigación.

Según indicó el abogado de la familia, se realiza un intenso "peinado" de diferentes sectores de la región, mientras se revisan imágenes captadas por cámaras de comercios ubicados en las inmediaciones del colegio.

Solicitan colaboración de la comunidad

A través del Alerta Sofía, las autoridades nacionales solicitaron la colaboración de toda la población para aportar cualquier dato que permita localizar a la adolescente.

Quienes tengan información sobre Luciana Aylén Barrios Alarcón pueden comunicarse de manera inmediata y gratuita al 134, línea habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación para la recepción de datos vinculados a la búsqueda.

Las autoridades recordaron la importancia de compartir únicamente información oficial y comunicarse con los canales habilitados ante cualquier dato que pueda contribuir a encontrar a la joven.