"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > alerta sofía

San Juan se suma a la búsqueda de Luciana Barrios mediante el Alerta Sofía

La joven de 15 años es buscada intesamente luego de haber desaparecido en la zona de Colonia Caroya, en Córdoba.

Las autoridades de San Juan difundieron el Alerta Sofía para colaborar en la búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años que desapareció el pasado 8 de junio en la localidad de Colonia Caroya, provincia de Córdoba.

La joven fue vista por última vez al salir del colegio Presbítero Bonoris, al mediodía del lunes. Desde entonces, no se tienen noticias sobre su paradero, lo que motivó la activación de un amplio operativo de búsqueda coordinado por las fuerzas de seguridad y la Justicia cordobesa.

Según la descripción oficial difundida por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), Luciana tiene tez blanca, contextura delgada, mide aproximadamente 1,59 metros, posee ojos marrones y cabello castaño oscuro largo hasta la cintura. Al momento de su desaparición vestía una campera azul marino, pantalón de jean, zapatillas blancas y llevaba una mochila negra.

Te puede interesar...

La denuncia fue radicada por su madre, lo que activó de inmediato la intervención de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María y de la Policía de Córdoba. Los investigadores trabajan para reconstruir los movimientos de la adolescente luego de salir del establecimiento educativo.

"Lamentablemente sigue la búsqueda sin noticias. Luego de salir del colegio se perdió todo rastro, se apagó su celular y, a partir de ahí, toda la familia está consternada", expresó Luis Gutiérrez, abogado de los familiares de la joven.

WhatsApp Image 2026-06-09 at 11.20.24 (1)

Megaoperativo en Córdoba

Para dar con el paradero de Luciana, las autoridades desplegaron cerca de 100 efectivos policiales, más de 20 móviles y un helicóptero que participa de los rastrillajes en zonas urbanas y rurales de Colonia Caroya y localidades cercanas.

El operativo es supervisado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y coordinado por el fiscal Guillermo Monti. Además de los rastrillajes, se analizan registros de cámaras de seguridad y se toman testimonios de personas que puedan aportar información relevante para la investigación.

Según indicó el abogado de la familia, se realiza un intenso "peinado" de diferentes sectores de la región, mientras se revisan imágenes captadas por cámaras de comercios ubicados en las inmediaciones del colegio.

Solicitan colaboración de la comunidad

A través del Alerta Sofía, las autoridades nacionales solicitaron la colaboración de toda la población para aportar cualquier dato que permita localizar a la adolescente.

Quienes tengan información sobre Luciana Aylén Barrios Alarcón pueden comunicarse de manera inmediata y gratuita al 134, línea habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación para la recepción de datos vinculados a la búsqueda.

Las autoridades recordaron la importancia de compartir únicamente información oficial y comunicarse con los canales habilitados ante cualquier dato que pueda contribuir a encontrar a la joven.

Temas

Te puede interesar