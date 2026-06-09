La gran victoria de San Antonio Spurs en el Madison Square Garden

San Antonio Spurs se adueñó de la fiesta de Knicks

El Juego 3 de las Finales NBA arrancó completamente dominado por los Spurs y Stephon Castle (23 puntos) fue quien más anotó de la visita en el primer cuarto que San Antonio ganó 33 a 22.

Wembanyama hizo 32 puntos y San Antonio achicó la distancia en la serie.

En el segundo bloque de partido, los Knicks dieron vuelta el partido y OG Anunoby (28 puntos) fue el líder para retirarse al descanso largo ganando por 64-57.

Los terceros 12 minutos disputados tuvieron una levantada visitante. Los Spurs consiguieron empatar el marcador que, a partir de allí, se volvió de ida y vuelta. Víctor Wembanyama volvió a brillar (32 puntos, 8 rebotes) y los visitantes llegaron al cuarto decisivo con una ventaja mínima (92-91).

Los dirigidos por Mitch Johnson consiguieron mantener su ventaja pese a la buena actuación de Jalen Brunson (32 puntos) y finalmente, tras dos derrotas iniciales como locales, los San Antonio Spurs se llevaron la victoria por 115-111 y se aseguró la vuelta al Frost Bank Center para disputar el juego 5.

La final de la NBA

Las Finales de la NBA mantienen el clásico formato de 2-2-1-1-1 con San Antonio teniendo la ventaja de localía. En Argentina y toda Latinoamérica los encuentros podrán verse por Prime Video.