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Celos, golpes y amenazas: detuvieron a un hombre por atacar a su pareja

La víctima logró escapar de una habitación de un hotel alojamiento en Rivadavia luego de sufrir golpes y amenazas por parte de su pareja. El agresor fue detenido horas más tarde y quedó a disposición de Flagrancia.

Un grave episodio de violencia de género ocurrido en Rivadavia terminó con un hombre detenido y una mujer asistida por personal especializado. El hecho se registró durante la madrugada del domingo en el interior de un hotel alojamiento de la zona.

Según informaron fuentes judiciales, la víctima se encontraba junto a su pareja, Julio Andrés Ferreyra, de 42 años, cuando comenzó una discusión motivada por publicaciones antiguas que la mujer mantenía en sus redes sociales junto a una expareja.

De acuerdo con la investigación, el hombre reaccionó de manera violenta y comenzó a golpearla en el rostro. La agresión continuó incluso cuando la mujer cayó al suelo tras los primeros golpes.

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Las fuentes indicaron que, en un primer intento por escapar, la víctima logró salir de la habitación, pero fue obligada a regresar por el agresor. Minutos después se produjo un nuevo episodio de violencia física y amenazas, situación que llevó a la mujer a buscar una nueva oportunidad para huir.

Finalmente, aprovechó un momento de distracción de Ferreyra y logró salir del lugar. Tras recibir ayuda para abandonar el predio, caminó por calle Pellegrini hasta ser encontrada por efectivos policiales que ya habían sido alertados sobre la situación.

Con los datos aportados por la víctima y el personal del establecimiento, la Policía desplegó un operativo que culminó cerca de las 6:40, cuando el sospechoso fue localizado y detenido en las inmediaciones de avenida Ignacio de la Roza y calle Pellegrini.

La causa quedó bajo la órbita del sistema de Flagrancia, donde el hombre fue vinculado a una investigación por lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género.

Por su parte, la mujer manifestó su intención de radicar la denuncia penal y fue trasladada a la UFI CAVIG, donde recibió asistencia médica, contención psicológica y acompañamiento especializado.

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