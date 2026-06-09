Celos, golpes y amenazas: detuvieron a un hombre por atacar a su pareja

Las fuentes indicaron que, en un primer intento por escapar, la víctima logró salir de la habitación, pero fue obligada a regresar por el agresor. Minutos después se produjo un nuevo episodio de violencia física y amenazas, situación que llevó a la mujer a buscar una nueva oportunidad para huir.

Finalmente, aprovechó un momento de distracción de Ferreyra y logró salir del lugar. Tras recibir ayuda para abandonar el predio, caminó por calle Pellegrini hasta ser encontrada por efectivos policiales que ya habían sido alertados sobre la situación.

Con los datos aportados por la víctima y el personal del establecimiento, la Policía desplegó un operativo que culminó cerca de las 6:40, cuando el sospechoso fue localizado y detenido en las inmediaciones de avenida Ignacio de la Roza y calle Pellegrini.

La causa quedó bajo la órbita del sistema de Flagrancia, donde el hombre fue vinculado a una investigación por lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género.

Por su parte, la mujer manifestó su intención de radicar la denuncia penal y fue trasladada a la UFI CAVIG, donde recibió asistencia médica, contención psicológica y acompañamiento especializado.