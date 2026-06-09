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Con ventaja en la serie, Urquiza va por el pase a la próxima ronda

El conjunto sanjuanino viajó a Villa María tras imponerse en el primer juego de la serie. Este miércoles enfrentará a Sparta con la posibilidad de asegurar su clasificación a la próxima instancia de la Liga Federal de Básquet.

Luego de dar el primer golpe en casa, Urquiza afrontará este miércoles uno de los partidos más importantes de su temporada. El equipo sanjuanino visitará a Sparta de Villa María por el segundo juego de los octavos de final de la Liga Federal de Básquet, con la posibilidad de sellar la serie y avanzar a la siguiente ronda.

El conjunto dirigido por Sergio Cabañas llega con confianza tras el ajustado triunfo obtenido en San Juan por 83 a 79, resultado que le permitió tomar ventaja en la llave y quedar a una victoria de los cuartos de final.

La delegación partió este martes rumbo a Córdoba, donde desde las 21:30 buscará prolongar su buen momento frente a un rival que intentará hacerse fuerte de local para forzar un tercer encuentro. El elenco sanjuanino protagoniza una destacada campaña en el certamen nacional y ahora tendrá la oportunidad de dar un nuevo salto competitivo fuera de casa.

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La serie aparece abierta y promete otro duelo parejo, aunque el triunfo conseguido en el primer partido le permitió a Urquiza llegar con una ventaja importante y con la tranquilidad de depender de sí mismo para seguir en carrera.

El apoyo para competir a nivel nacional

El viaje a Córdoba contó con el acompañamiento de la Secretaría de Deporte, que colaboró con aspectos logísticos y de transporte para que el plantel pueda afrontar el compromiso nacional.

La participación de los equipos sanjuaninos en competencias federales representa una vidriera para el deporte provincial y una oportunidad para que jugadores, entrenadores y dirigentes continúen sumando experiencia en escenarios de máxima exigencia.

El plantel

Jugadores: Pedro Amorós, Emanuel Cabañas, Fabricio Cabañas, Facundo Bustos, Santiago Nesman, Federico Bustos, Pablo Cabañas, Gonzalo Bustos, Matías Muñoz, Leandro Correa, Santiago Magrini y Agustín Sosa.

Director técnico: Sergio Cabañas.

Ayudante técnico: Diego Murua.

Preparador físico: José Tejada.

Jefe de delegación: Rubén Muñoz.

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