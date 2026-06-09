Con ventaja en la serie, Urquiza va por el pase a la próxima ronda

La serie aparece abierta y promete otro duelo parejo, aunque el triunfo conseguido en el primer partido le permitió a Urquiza llegar con una ventaja importante y con la tranquilidad de depender de sí mismo para seguir en carrera.

El apoyo para competir a nivel nacional

El viaje a Córdoba contó con el acompañamiento de la Secretaría de Deporte, que colaboró con aspectos logísticos y de transporte para que el plantel pueda afrontar el compromiso nacional.

La participación de los equipos sanjuaninos en competencias federales representa una vidriera para el deporte provincial y una oportunidad para que jugadores, entrenadores y dirigentes continúen sumando experiencia en escenarios de máxima exigencia.

El plantel

Jugadores: Pedro Amorós, Emanuel Cabañas, Fabricio Cabañas, Facundo Bustos, Santiago Nesman, Federico Bustos, Pablo Cabañas, Gonzalo Bustos, Matías Muñoz, Leandro Correa, Santiago Magrini y Agustín Sosa.

Director técnico: Sergio Cabañas.

Ayudante técnico: Diego Murua.

Preparador físico: José Tejada.

Jefe de delegación: Rubén Muñoz.