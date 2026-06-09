Luego de dar el primer golpe en casa, Urquiza afrontará este miércoles uno de los partidos más importantes de su temporada. El equipo sanjuanino visitará a Sparta de Villa María por el segundo juego de los octavos de final de la Liga Federal de Básquet, con la posibilidad de sellar la serie y avanzar a la siguiente ronda.
Con ventaja en la serie, Urquiza va por el pase a la próxima ronda
El conjunto sanjuanino viajó a Villa María tras imponerse en el primer juego de la serie. Este miércoles enfrentará a Sparta con la posibilidad de asegurar su clasificación a la próxima instancia de la Liga Federal de Básquet.