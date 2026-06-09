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La UNSJ dio el primer paso hacia Medicina: capacitaron a docentes y licitan aulas

La Escuela de Ciencias de la Salud ya prepara el terreno para abrir la carrera en 2027 con formación bimodal y nueva infraestructura.

IOCon la mira puesta en el 2027, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS) de la Universidad Nacional de San Juan ya puso en marcha los motores para recibir a la carrera de Medicina. La planificación no da tregua y actualmente se concentra en dos frentes clave: la excelencia académica del cuerpo docente y la ampliación edilicia.

En el plano pedagógico, unos 72 profesores seleccionados por concurso comenzaron una capacitación bimodal (presencial y virtual) dictada por especialistas de Buenos Aires y Río Negro. El trayecto, que cubrirá los contenidos de los tres primeros años de la carrera, se financia provisoriamente con fondos propios de la UNSJ mientras se aguarda la resolución de la Subsecretaría de Políticas Universitarias para la liberación del presupuesto nacional.

"No podemos quedarnos con los brazos cruzados", enfatizó Ángel Pinto, director de la EUCS, quien detalló que el proyecto ya superó las evaluaciones preliminares en Buenos Aires. Si los plazos se cumplen, el próximo semestre se activará el cursillo de ingreso para los aspirantes.

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A la par del desarrollo académico, la infraestructura de la sede también se renovará. Tras la aprobación del Consejo Superior, la Secretaría de Obras de la universidad convocará a licitación para construir dos nuevas aulas en el sector posterior del predio —una con capacidad para 80 personas y otra para 35— que incluirán módulos sanitarios. Según Pinto, este crecimiento edilicio no solo respaldará el desembarco de Medicina, sino que también dejará el terreno listo para la incorporación de futuras ofertas educativas en la institución.

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