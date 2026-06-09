IOCon la mira puesta en el 2027, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS) de la Universidad Nacional de San Juan ya puso en marcha los motores para recibir a la carrera de Medicina. La planificación no da tregua y actualmente se concentra en dos frentes clave: la excelencia académica del cuerpo docente y la ampliación edilicia.
La UNSJ dio el primer paso hacia Medicina: capacitaron a docentes y licitan aulas
La Escuela de Ciencias de la Salud ya prepara el terreno para abrir la carrera en 2027 con formación bimodal y nueva infraestructura.