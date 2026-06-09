La UNSJ dio el primer paso hacia Medicina: capacitaron a docentes y licitan aulas

En el plano pedagógico, unos 72 profesores seleccionados por concurso comenzaron una capacitación bimodal (presencial y virtual) dictada por especialistas de Buenos Aires y Río Negro. El trayecto, que cubrirá los contenidos de los tres primeros años de la carrera, se financia provisoriamente con fondos propios de la UNSJ mientras se aguarda la resolución de la Subsecretaría de Políticas Universitarias para la liberación del presupuesto nacional.

"No podemos quedarnos con los brazos cruzados", enfatizó Ángel Pinto, director de la EUCS, quien detalló que el proyecto ya superó las evaluaciones preliminares en Buenos Aires. Si los plazos se cumplen, el próximo semestre se activará el cursillo de ingreso para los aspirantes.