La final del Apertura cambia de escenario: Minero y 9 de Julio van por el título en Trinidad

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El encuentro principal comenzará a las 17 horas y pondrá cara a cara a dos de los equipos que dieron la sorpresa en las semifinales.

Atlético Minero llega a la definición luego de eliminar a Colón Junior en una ajustada serie que se resolvió desde el punto penal, mientras que Sportivo 9 de Julio dio uno de los golpes del torneo al dejar en el camino a Sportivo Desamparados.

Según establece el reglamento de la competencia, en caso de empate al término de los 90 minutos, el campeón se definirá directamente mediante remates desde el punto penal. La actividad comenzará desde las 14 horas, cuando Peñarol y Desamparados se enfrenten por el título de Cuarta División.

Con dos finales programadas para la misma tarde, Trinidad se prepara para recibir una de las jornadas más importantes del calendario doméstico, donde se conocerán los primeros campeones de la temporada 2026.

En los próximos días, la Liga Sanjuanina dará a conocer los detalles vinculados a la distribución de las parcialidades y el valor de las entradas para ambos encuentros.