La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó que la final del Torneo Apertura de Primera División ya tiene escenario definido. Atlético Minero y Sportivo 9 de Julio se enfrentarán este domingo en la cancha de Trinidad, luego de que quedara descartada la posibilidad de utilizar el Estadio San Juan del Bicentenario.
La final del Apertura cambia de escenario: Minero y 9 de Julio van por el título en Trinidad
Ya hay sede para la gran final del fútbol sanjuanino. Atlético Minero y Sportivo 9 de Julio se enfrentarán este domingo para definir al campeón del Torneo Apertura, pero no será en el Bicentenario. Conocé dónde se jugará la definición y cómo será la jornada de finales. #FútbolSanjuanino #LigaSanjuanina #Apertura2026 #Finalísima