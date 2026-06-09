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La final del Apertura cambia de escenario: Minero y 9 de Julio van por el título en Trinidad

Ya hay sede para la gran final del fútbol sanjuanino. Atlético Minero y Sportivo 9 de Julio se enfrentarán este domingo para definir al campeón del Torneo Apertura, pero no será en el Bicentenario. Conocé dónde se jugará la definición y cómo será la jornada de finales. #FútbolSanjuanino #LigaSanjuanina #Apertura2026 #Finalísima

La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó que la final del Torneo Apertura de Primera División ya tiene escenario definido. Atlético Minero y Sportivo 9 de Julio se enfrentarán este domingo en la cancha de Trinidad, luego de que quedara descartada la posibilidad de utilizar el Estadio San Juan del Bicentenario.

La modificación responde a los trabajos de mantenimiento y puesta a punto que se realizan en el principal estadio de la provincia de cara al compromiso internacional que disputará allí el seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, durante las próximas semanas.

De esta manera, el Barrio Atlético será el epicentro de una jornada decisiva para el fútbol local, ya que además de la final de Primera División también se disputará el partido que definirá al campeón de Cuarta.

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El encuentro principal comenzará a las 17 horas y pondrá cara a cara a dos de los equipos que dieron la sorpresa en las semifinales.

Atlético Minero llega a la definición luego de eliminar a Colón Junior en una ajustada serie que se resolvió desde el punto penal, mientras que Sportivo 9 de Julio dio uno de los golpes del torneo al dejar en el camino a Sportivo Desamparados.

Según establece el reglamento de la competencia, en caso de empate al término de los 90 minutos, el campeón se definirá directamente mediante remates desde el punto penal. La actividad comenzará desde las 14 horas, cuando Peñarol y Desamparados se enfrenten por el título de Cuarta División.

Con dos finales programadas para la misma tarde, Trinidad se prepara para recibir una de las jornadas más importantes del calendario doméstico, donde se conocerán los primeros campeones de la temporada 2026.

En los próximos días, la Liga Sanjuanina dará a conocer los detalles vinculados a la distribución de las parcialidades y el valor de las entradas para ambos encuentros.

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