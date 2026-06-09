Ulises Bueno lanzó la canción oficial de la AFA para alentar a la Selección

La elección de Ulises para este proyecto no fue casual. A lo largo de los últimos años, su música sonó en más de una oportunidad en el entorno de la Selección y el artista construyó una relación cercana con varios integrantes del plantel campeón del mundo.

La estética del lanzamiento también apela a símbolos bien argentinos. Además del Obelisco, aparece la denominada “Scaloneta”, representada por un clásico colectivo rodeado de hinchas con banderas celestes y blancas, una imagen que remite a las multitudinarias celebraciones que se vivieron tras la conquista de Qatar 2022.

Con este lanzamiento, el cordobés vuelve a unir dos de las grandes pasiones populares del país: el cuarteto y el fútbol. Ahora, la apuesta es que “Scaloneta Mundial” acompañe el sueño de los argentinos en la defensa del título y se convierta en la banda sonora de una nueva ilusión mundialista.