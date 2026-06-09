Ulises Bueno lanzó “Scaloneta Mundial”, la canción oficial de la AFA para alentar a la Selección argentina que va en busca de la cuarta estrella. Además, publicó un video en el que aparece cantando en el Obelisco mientras van sucediéndose imágenes de distintos momentos del equipo y los festejos por el título obtenido en Qatar 2022.
Ulises Bueno lanzó la canción oficial de la AFA para alentar a la Selección
El tema fue presentado este lunes en todas las plataformas digitales y cuenta con el respaldo de la Asociación del Fútbol Argentino.