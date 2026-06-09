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Femicidio de Agostina: la detenida sufrió un brote y fue derivada a un neuropsiquiátrico

Soledad Andreani fue arrestada el lunes por la noche bajo la acusación de encubrimiento agravado, pero, según su abogada, tuva "una crisis" y la internaron. "Tiene una patología previa", agregó su representante legal.

Soledad Andreani, supuesta novia de Claudio Barrelier y una de las tres personas detenidas por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, sufrió un brote y fue internada en un hospital neuropsiquiátrico en las últimas horas, según confirmó su abogada, Marina Romano.

De acuerdo a la letrada, en la madrugada de este martes, solo horas después de ser arrestada por encubrimiento agravado, su representada tuvo "un cuadro agudo y psiquiátrico", de acuerdo a la notificación que le llegó por parte de las autoridades médicas.

"Fui notificada de que tiene un cuadro agudo que amerita internación. Tengo que hacer las gestiones en la defensa para ver cuál es su situación médica y, bueno, por supuesto cuáles son las gestiones luego en el expediente que vamos a tener que peticionar", expresó, en diálogo con elTrece.

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Por otro lado, en una entrevista con TN aclaró que Andreani sufría de una "patología previa" por un accidente "muy grave" ocurrido en 2017 que implicó la colocación de la prótesis y un tratamiento por dolor crónico.

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Según su visión, la internación de su representada no le "beneficia" como defensa porque no puede invitarla a realizar la declaración indagatoria y por lo tanto, conocer cuáles son los elementos de prueba que tiene la fiscalía en su contra para acusarla de encubrimiento agravado. Cabe resaltar que de momento la causa se transita con secreto de sumario.

En tanto, y luego de que trascendiera un video de Barrelier junto a Andreani cargando bolsas en su vehículo solo dos días después de la desaparición de Vega, indicó que la mujer estaba junto al principal acusado porque le había prestado su auto y lo necesitaba de vuelta para "comprar materiales" en una ferretería.

En ese marco, manifestó que su clienta, en su declaración como testigo, explicó que estuvo junto al presunto autor material del crimen en aquel momento y que, debido a que señaló con precisión los lugares visitados, la Justicia pudo llegar a las cámaras de seguridad de la zona.

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