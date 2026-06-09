Femicidio de Agostina: la detenida sufrió un brote y fue derivada a un neuropsiquiátrico

Por otro lado, en una entrevista con TN aclaró que Andreani sufría de una "patología previa" por un accidente "muy grave" ocurrido en 2017 que implicó la colocación de la prótesis y un tratamiento por dolor crónico.

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Según su visión, la internación de su representada no le "beneficia" como defensa porque no puede invitarla a realizar la declaración indagatoria y por lo tanto, conocer cuáles son los elementos de prueba que tiene la fiscalía en su contra para acusarla de encubrimiento agravado. Cabe resaltar que de momento la causa se transita con secreto de sumario.

En tanto, y luego de que trascendiera un video de Barrelier junto a Andreani cargando bolsas en su vehículo solo dos días después de la desaparición de Vega, indicó que la mujer estaba junto al principal acusado porque le había prestado su auto y lo necesitaba de vuelta para "comprar materiales" en una ferretería.

En ese marco, manifestó que su clienta, en su declaración como testigo, explicó que estuvo junto al presunto autor material del crimen en aquel momento y que, debido a que señaló con precisión los lugares visitados, la Justicia pudo llegar a las cámaras de seguridad de la zona.