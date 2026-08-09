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Duelo de santos: el Verdinegro tiene todo listo para visitar a San Martín de Tucumán

El Verdinegro visitará este domingo a San Martín de Tucumán desde las 18, por la fecha 24 de la Zona B. El club confirmó la lista de 20 jugadores que estarán disponibles para el partido.

San Martín ya tiene todo preparado para volver a salir a la cancha en la Primera Nacional. Este domingo 9 de agosto, el Verdinegro visitará a San Martín de Tucumán por la fecha 24 de la Zona B.

El encuentro comenzará a las 18 en el estadio La Ciudadela, uno de los escenarios tradicionales del fútbol argentino. El conjunto sanjuanino buscará sumar fuera de casa en un momento importante de la competencia.

En la previa, el club confirmó la lista de 20 futbolistas convocados para afrontar el compromiso ante el conjunto tucumano.

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Los 20 convocados del Verdinegro

La nómina está integrada por Sebastián Díaz Robles, Maximiliano Velazco, Facundo Nadalín, Hernán Zuliani, Mauro Osores, Manuel Cocca, Emanuel Aguilera, Federico Murillo, Julián Marchio y Leonardo Monje.

También viajaron Guillermo Acosta, Sebastián González, Diego Mercado, Sebastián Jaurena, Ramiro Rumbolo, Nicolás Iachetti, Luciano Ferreyra, Franco Coronel, Genaro Rossi y Nazareno Funez.

Con estos nombres, el plantel sanjuanino afrontará una nueva presentación fuera de San Juan, con el objetivo de volver a sumar en la Zona B.

Un duelo de Santos en La Ciudadela

El Verdinegro tendrá enfrente a un rival histórico de la categoría y un escenario que promete un marco especial. San Martín de Tucumán recibirá al equipo sanjuanino desde las 18, en un partido correspondiente a la fecha 24.

San Martín viene de empatar 1-1 ante Rafaela como local, un resultado que dejó al equipo con sabor amargo por la oportunidad de quedarse con los tres puntos.

Ahora tendrá que cambiar el chip y buscar una respuesta como visitante. La Ciudadela será el escenario de un nuevo duelo de Santos, con dos equipos que irán por un triunfo que puede resultar importante en esta parte del campeonato.

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