Duelo de santos: el Verdinegro tiene todo listo para visitar a San Martín de Tucumán

Los 20 convocados del Verdinegro

La nómina está integrada por Sebastián Díaz Robles, Maximiliano Velazco, Facundo Nadalín, Hernán Zuliani, Mauro Osores, Manuel Cocca, Emanuel Aguilera, Federico Murillo, Julián Marchio y Leonardo Monje.

También viajaron Guillermo Acosta, Sebastián González, Diego Mercado, Sebastián Jaurena, Ramiro Rumbolo, Nicolás Iachetti, Luciano Ferreyra, Franco Coronel, Genaro Rossi y Nazareno Funez.

Con estos nombres, el plantel sanjuanino afrontará una nueva presentación fuera de San Juan, con el objetivo de volver a sumar en la Zona B.

Un duelo de Santos en La Ciudadela

El Verdinegro tendrá enfrente a un rival histórico de la categoría y un escenario que promete un marco especial. San Martín de Tucumán recibirá al equipo sanjuanino desde las 18, en un partido correspondiente a la fecha 24.

San Martín viene de empatar 1-1 ante Rafaela como local, un resultado que dejó al equipo con sabor amargo por la oportunidad de quedarse con los tres puntos.

Ahora tendrá que cambiar el chip y buscar una respuesta como visitante. La Ciudadela será el escenario de un nuevo duelo de Santos, con dos equipos que irán por un triunfo que puede resultar importante en esta parte del campeonato.