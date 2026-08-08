Boca y Vélez terminaron en empate en Parque Patricios, por el Torneo Clausura

Boca y Vélez empataron 1-1 este sábado en Parque Patricios en un encuentro de primer tiempo cambiante y de alto vuelo, en el que fue superior el conjunto de Guillermo Barros Schelotto, y un gran complemento de los de Rodolfo Arruabarrena. Diego Valdés, de tiro libre cuando todos esperaban el centro, abrió la cuenta para el Fortín, mientras que antes del descanso emparejó Santiago Ascacíbar en su faceta de goleador. Con el punto, el Fortín sigue arriba en soledad en el Grupo A y el Xeneize promediando la tabla, aunque entre los ocho que clasificarían hoy.