Con toda la garra: Los Pumas dieron vuelta el encuentro ante Australia

Los tantos de Los Pumas llegaron por los tries marcados por el rosarino Rodrigo De la Fuente, el capitán Julián Montoya, el wing Mateo Carreras y el ala Juan Martín González. El fullback Emiliano Boffelli sumó dos penales y cuatro conversiones.

Australia marcó cuatro tries alcanzados por Len Ikitau, Nic White y Samu Kerevi y Mark Nawaqanitawase. El medio apertura Quade Cooper conquistó un penal y cuatro conversiones.

Recién en el final del encuentro Los Pumas plasmaron su segundo triunfo consecutivo frente a Australia con el try de Juan Martín González, que redondeó una buen presentación del equipo en Sydney después de la amplia derrota con los All Blacks en el debut.

El mendocino, luego de varios avances argentinos, se desprendió de un ruck y apoyó la conquista convertida luego por Emiliano Boffelli para sellar el definitivo resultado de 34-31.

Argentina demostró una imagen diferente que lo tuvo como principal protagonista, sólido y dominante del encuentro, pese a haber sufrido cuatro tries.

El equipo argentino mostró un cambio de mentalidad, manejó el trámite de las acciones en el balance final, con una gran producción de sus forwards que superaron en el juego suelto y las formaciones fijas a los australianos.

De esta manera, los tres cuartos contaron con varias situaciones y marcaron cuatro tries, y mostraron variantes en ataque que no tuvieron la semana pasada en Mendoza.

En el primer tiempo, el trámite fue parejo y Australia abrió el marcador con el try conquistado por el centro Len Itkitau -salió lesionado- mientas que Quade Cooper sumó una conversión y un penal para lograr un parcial 10-0.

En la primera mitad, Emilaino Boffelli convirtió un penal factible y minutos más tarde el wing rosarino Jerónimo De la Fuente, a la salida de un line, marcó el primer try de Los Pumas, que fuera convertido por Boffelli para dejar el resultado parcial igualado en diez tantos.

En el segundo tiempo, el conjunto argentino tomó el mando del juego: a los cinco minutos el capitán Montoya, en un nuevo ruck y varios avances de los forward llegaron a la segunda conquista, convertido por Boffelli para pasar al frente por primera vez por 17-10.

Australia mejoró y Nick White a la salida de un scrum, se apoyó en el ingoal argentino y alcanzó el empate con la conversión de Cooper.

A partir de los veinte minutos, el dominio de Los Pumas fue claro, primero llegó otro penal de Boffelli y minutos después, en una jugada colectiva de sus tres cuartos, finalizó con el try de Mateo Carreras.

A partir de allí, Los Pumas mantuvieron el orden y la iniciativa del juego, pero a diez minutos del final del encuentro, los locales dieron vuelta el tanteador con los tries de Samu kerevi y Mark Nawaganitawase, ambos convertidos por Cooper.

En tanto, en la última jugada del test, tras varias fases en el ingoal de Australia, González saltó sobre los defensores de Australia para sellar el triunfo albiceleste.

Con el triunfo de hoy, en el ciclo Cheika, Los Pumas cortaron la racha de tres derrotas seguidas y derrotaron a Australia por segunda vez consecutiva.

En la misma jornada, Nueva Zelanda derrotó al campeón vigente Sudáfrica por 35-20 en Auckland.

La tabla de posiciones del Championship la encabezan los All Blacks con nueve unidades, seguido por Sudáfrica (5), Argentina (4) y Australia (0).

En la tercera fecha y última del Rugby Championship, Los Pumas visitarán a los campeones del mundo el sábado 29 desde las (12.05) en el Emirates Airlines Park de la ciudad de Johannesburgo. Ese mismo día, Australia será local de Nueva Zelanda a las 4:05.

= Síntesis =

Australia: James Slipper (capitán), David Porecki y Allan Alaalatoa; Richie Arnold y Will Skelton; Jed Holloway, Fraser McReight y Rob Valetini; Nic White y Quade Cooper; Marika Koroibete, Samu Kerevi, Len Ikitau y Mark Nawaqanitawase; Tom Wright. Entrenador: Eddie Jones

Argentina: Emiliano Boffelli; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Jerónimo de la Fuente y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Juan Martin González, Santiago Grondona y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Tantos en el primer tiempo: 5 ' try Ikitau convertido por Cooper (AU), 11' penal Cooper (AU), 20' penal Boffelli (A), 25' try De la Fuente convertido por Boffelli (A). Resultado parcial. Australia 10- Argentina 10.

Tantos en el segundo tiempo: 5' try Montoya convertido por Boffelli (A), 13 'try White convertido por Cooper (AU), 20' penal Boffelli (A), 28 try Mateo Carreras convertido por Boffelli (A), 31'Kerevi convertido por Cooper (AU), 35' try Nawaqanitawase convertido por Cooper (AU) y 39' try González convertido por Boffelli (A). Resultado final: Australia 31- Argentina 34

Cambios en el primer tiempo:17' Carter Gordon por Ikitau (AU).

Cambios en el segundo tiempo: Lucas Paulos por Alemanno (A), 11' Eduardo Bello por Gómez Kodela (A), 15' Matías Moroni por De la Fuente (A), Rob Leota por Holloway (AU) y Will Skelton (AU), 24' Angus Bell por Slipper (AU), 26' Tate Mc Dermontt y Josh Kemeny por White y Mc Reight (AU), 28' Nahuel Tetaz Chaparro por Gallo (A), 30' Jordan Uelese por Porecki (AU), 33' Nicolás Sanchez, Agustín Creevy y Rodrigo Bruni por Isgro, Montoya y Grondona y Pone Fa'amausili por Alaalatoa

Amonestado en el primer tiempo: 39' Arnold (AU)

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)

Asistentes: James Doleman (Nueva Zelanda) y Marius Jonker (Sudáfrica)

Cancha: Western Sidney, de Parrata (Australia).