Pruebas Aprender refleja mejora histórica en Lengua pero Matemática sigue rezagada

En términos concretos, el Ministerio calculó que esa mejora equivale a que más de 80 mil estudiantes adicionales alcanzan hoy los aprendizajes esperados para su grado. Los avances se registraron en las 24 jurisdicciones del país, con progresos más notorios en aquellas con mayores dificultades históricas.

El informe también destacó los avances registrados en las denominadas Escuelas Alfa, instituciones incluidas en el Plan Nacional de Alfabetización por presentar mayores desafíos pedagógicos. Estas escuelas lograron reducir la brecha de aprendizaje respecto de otras instituciones y mostraron mejoras especialmente en los sectores sociales más vulnerables. Según el Ministerio, la diferencia más significativa se observó en el quintil social más bajo, donde la mejora alcanzó los 17,6 puntos frente a escuelas que no integran el programa.

El panorama en Matemática es diferente. Si bien el informe registra una mejora respecto de mediciones anteriores, solo 5 de cada 10 estudiantes alcanzan los niveles satisfactorio y avanzado en esa área. Es decir, la mitad de los alumnos de sexto grado todavía no logra los aprendizajes esperados en una de las materias fundamentales de la educación primaria.

Frente a ese diagnóstico, el Ministerio de Capital Humano anticipó que continuará trabajando junto al Consejo Federal de Educación para fortalecer los aprendizajes en esa área, aunque no precisó medidas concretas en el comunicado oficial.

El vocero presidencial Adrián Ravier destacó los resultados en su primera conferencia de prensa en Casa Rosada y sostuvo que el fortalecimiento de la alfabetización y de las competencias básicas constituye una condición necesaria para todo aprendizaje posterior. La cartera que conduce Sandra Pettovello remarcó además que los resultados de Aprender 2025 muestran que las políticas basadas en evidencia y evaluación contribuyen a mejorar los aprendizajes, aunque los números en Matemática indican que aún queda un tramo importante por recorrer.