Del 1 al 5 de julio, llega el mejor futsal del país al Aldo Cantoni

San Juan volverá a ser sede de un evento deportivo de primer nivel, consolidando su posición como anfitriona de competencias de alcance nacional. La realización de este tipo de encuentros impulsa el desarrollo y el crecimiento no solo del deporte, sino también del turismo y la actividad social.
Con el respaldo del Gobierno de San Juan, la provincia reafirma que el deporte es una política de Estado, promoviendo la organización de eventos nacionales que convocan a deportistas provenientes de distintos puntos del país y generan un impacto positivo en la economía y la comunidad local.
TORNEO NACIONAL FEDERAL AMATEUR PROMOCIONAL MASCULINO 2026
GRUPOS/ZONAS
ZONA A
Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca)
Camioneros (Ushuaia)
Spartanos (San Luis)
Defensores (Villa Ramallo)
ZONA B
Barrio Mercedario (San Juan)
Estudiantes Unidos (Bariloche)
Sindicato Empleados de Comercio (Entre Ríos)
ZONA C
9 de Julio (Formosa)
Argentinos del Sud (Mar del Plata)
Barrios de Pie (San Juan)
PROGRAMACIÓN
1ra Fecha - Miércoles 01 de Julio - Velódromo Vicente Alejo Chancay
13.00 - Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca) vs Club Defensores (Villa Ramallo)
15.00 - Estudiantes Unidos (Bariloche) vs Sindicato Empleados de Comercio de La Paz (Entre Ríos)
17.00 - Club Camioneros (Ushuaia) vs Spartanos (San Luis)
19.00 - Acto Inaugural
20.00 - Argentinos del Sud (Mar del Plata) vs Barrios de Pie (San Juan)
22.00 - Mercedario Rawson Futsal (San Juan) vs 9 de Julio (Formosa)
2da Fecha - jueves 02 de julio – Estadio Aldo Cantoni
13.00 - Club Camioneros (Ushuaia) vs Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca)
15.00 - Club Defensores (Villa Ramallo) vs Spartanos (San Luis)
17.00 - 9 de Julio (Formosa) vs Argentinos del Sud (Mar del Plata)
19.00 - Sindicato Empleados de Comercio de La Paz (Entre Ríos) vs Barrios de Pie (San Juan)
21.00 - Mercedario Rawson Futsal (San Juan) vs Estudiantes Unidos (Bariloche)
3ra Fecha - viernes 03 de Julio - Estadio Aldo Cantoni
13.00 - Club Camioneros (Ushuaia) - Club Defensores (Villa Ramallo)
15.00 - Estudiantes Unidos (Bariloche) vs Argentinos del Sud (Mar del Plata)
17.00 - Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca) vs Spartanos (San Luis)
19.00 - Barrios de Pie (San Juan) vs 9 de Julio (Formosa)
21.00 - Sindicato Empleado de Comercio de La Paz (Entre Ríos) vs Mercedario Rawson Futsal (San Juan)
4ta Fecha - sábado 04 de Julio - Estadio Aldo Cantoni
Semifinales
A - 19.30
B - 21.30
5ta fecha - domingo 05 de Julio - Estadio Aldo Cantoni
Partido Final 12.30
Ganador Partido A vs Ganador Partido B