Del 1 al 5 de julio, llega el mejor futsal del país al Aldo Cantoni

San Juan volverá a ser sede de un evento deportivo de primer nivel, consolidando su posición como anfitriona de competencias de alcance nacional. La realización de este tipo de encuentros impulsa el desarrollo y el crecimiento no solo del deporte, sino también del turismo y la actividad social.

Con el respaldo del Gobierno de San Juan, la provincia reafirma que el deporte es una política de Estado, promoviendo la organización de eventos nacionales que convocan a deportistas provenientes de distintos puntos del país y generan un impacto positivo en la economía y la comunidad local.

TORNEO NACIONAL FEDERAL AMATEUR PROMOCIONAL MASCULINO 2026

GRUPOS/ZONAS

ZONA A

Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca)

Camioneros (Ushuaia)

Spartanos (San Luis)

Defensores (Villa Ramallo)

ZONA B

Barrio Mercedario (San Juan)

Estudiantes Unidos (Bariloche)

Sindicato Empleados de Comercio (Entre Ríos)

ZONA C

9 de Julio (Formosa)

Argentinos del Sud (Mar del Plata)

Barrios de Pie (San Juan)

PROGRAMACIÓN

1ra Fecha - Miércoles 01 de Julio - Velódromo Vicente Alejo Chancay

13.00 - Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca) vs Club Defensores (Villa Ramallo)

15.00 - Estudiantes Unidos (Bariloche) vs Sindicato Empleados de Comercio de La Paz (Entre Ríos)

17.00 - Club Camioneros (Ushuaia) vs Spartanos (San Luis)

19.00 - Acto Inaugural

20.00 - Argentinos del Sud (Mar del Plata) vs Barrios de Pie (San Juan)

22.00 - Mercedario Rawson Futsal (San Juan) vs 9 de Julio (Formosa)

2da Fecha - jueves 02 de julio – Estadio Aldo Cantoni

13.00 - Club Camioneros (Ushuaia) vs Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca)

15.00 - Club Defensores (Villa Ramallo) vs Spartanos (San Luis)

17.00 - 9 de Julio (Formosa) vs Argentinos del Sud (Mar del Plata)

19.00 - Sindicato Empleados de Comercio de La Paz (Entre Ríos) vs Barrios de Pie (San Juan)

21.00 - Mercedario Rawson Futsal (San Juan) vs Estudiantes Unidos (Bariloche)

3ra Fecha - viernes 03 de Julio - Estadio Aldo Cantoni

13.00 - Club Camioneros (Ushuaia) - Club Defensores (Villa Ramallo)

15.00 - Estudiantes Unidos (Bariloche) vs Argentinos del Sud (Mar del Plata)

17.00 - Sindicato de Luz y Fuerza (Catamarca) vs Spartanos (San Luis)

19.00 - Barrios de Pie (San Juan) vs 9 de Julio (Formosa)

21.00 - Sindicato Empleado de Comercio de La Paz (Entre Ríos) vs Mercedario Rawson Futsal (San Juan)

4ta Fecha - sábado 04 de Julio - Estadio Aldo Cantoni

Semifinales

A - 19.30

B - 21.30

5ta fecha - domingo 05 de Julio - Estadio Aldo Cantoni

Partido Final 12.30

Ganador Partido A vs Ganador Partido B