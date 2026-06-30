"Si te elimina Paraguay, no sos de primer nivel"

Las palabras de Kimmich no se quedaron en el análisis táctico. El capitán germano apeló a la memoria colectiva para dimensionar la magnitud del fracaso. “Recuerdo la Alemania de mi infancia, la veía por televisión y siempre llegaba a semifinales o finales. Queremos transmitir esa sensación a los niños y a toda la gente en sus hogares, pero no lo hemos logrado", expresó en declaraciones a Sky Alemania.

Y agregó: “Es muy lamentable, sobre todo en un momento en el que Alemania nos aporta mucho y tenemos logros de los que nos sentimos orgullosos. Por desgracia, la selección nacional no es así en este momento, y todos somos responsables de ello”.

Kimmich también fue enfático en señalar que la responsabilidad recae sobre los jugadores, sin buscar excusas externas: “Somos los jugadores quienes lo echamos a perder, no el entrenador, los medios, el árbitro o el rival”.

Desde el banco, Nagelsmann también tomó la palabra, aunque con un tono más matizado. El técnico reconoció las carencias del equipo, pero no dejó de señalar la cuota de infortunio: “Creo que ha sido bastante desafortunado que no hayamos podido hacer lo suficiente para ganar. Esto es muy decepcionante para Alemania”. Y añadió: “No culpo a mis jugadores, aunque lo que hemos hecho no fue suficiente. Estoy decepcionado. Al final, no jugamos lo suficientemente bien para batir al rival”.

El seleccionador también ofreció un análisis del partido: “Nos han marcado un gol y no defendimos muy bien. Tuvimos superioridad por las bandas, pero no fue suficiente. Yo creo que los jugadores han dado todo, pudimos haber marcado algún gol más”. Según Nagelsmann, el equipo debía haber sido “más rápido” en el ataque y haber tenido una mejor respuesta defensiva.