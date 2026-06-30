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Haaland apareció en el final, Noruega eliminó a Costa de Marfil y desafiará a Brasil en octavos

Con un gol de Erling Haaland a cuatro minutos del cierre, Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil en Dallas, se metió en los octavos de final del Mundial 2026 y ahora tendrá un exigente duelo frente a Brasil.

Noruega tuvo que sufrir hasta el final, pero terminó imponiendo su jerarquía en el momento indicado. El conjunto escandinavo derrotó 2-1 a Costa de Marfil en Dallas por los 16avos de final del Mundial 2026 y consiguió el pasaje a los octavos, donde ahora lo espera un atractivo cruce frente a Brasil.

El equipo dirigido por Ståle Solbakken encontró en Erling Haaland al hombre que resolvió una eliminatoria que por momentos se le complicó más de la cuenta. El delantero del Manchester City apareció a los 86 minutos para romper una igualdad que parecía conducir el partido al tiempo suplementario.

Costa de Marfil planteó un partido inteligente. Cedió la posesión desde el inicio y apostó por la velocidad de sus atacantes para lastimar de contragolpe. Incluso generó las primeras aproximaciones con un remate de Ghislain Konan y un centro peligroso de Nicolas Pépé que exigieron a la defensa europea.

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Sin embargo, cuando el encuentro transitaba un desarrollo equilibrado, apareció la calidad individual de Noruega. A los 39 minutos, Martin Ødegaard filtró un pase para Antonio Nusa, que encaró desde la izquierda hacia el centro y sacó un remate preciso para establecer el 1-0.

Antes del descanso, los europeos tuvieron la posibilidad de ampliar la ventaja, aunque desperdiciaron dos oportunidades claras y dejaron con vida al conjunto africano.

El complemento mostró otro escenario. Obligado por el resultado, el equipo africano adelantó sus líneas y comenzó a presionar mucho más arriba, generando varias situaciones sobre el arco defendido por Ørjan Nyland.

La recompensa llegó a los 75 minutos, cuando Amad Diallo, que había ingresado desde el banco, construyó una gran jugada individual y definió con un potente zurdazo para marcar el 1-1 y alimentar la ilusión marfileña.

Durante varios minutos el partido quedó abierto para cualquiera. Costa de Marfil creció desde lo anímico y Noruega perdió la solidez que había mostrado durante buena parte del encuentro.

Cuando todo hacía pensar en el alargue, apareció el goleador que Noruega esperaba. A los 86 minutos, Patrick Berg llegó hasta el fondo y envió un centro que encontró a Erling Haaland, quien definió dentro del área para convertir el 2-1 definitivo y desatar el festejo europeo.

En los últimos minutos, Costa de Marfil fue con todo en busca del empate, pero Nyland respondió con una intervención decisiva para sostener la ventaja y asegurar la clasificación.

Con este triunfo, Noruega sigue en carrera en el Mundial 2026 y ahora afrontará uno de los desafíos más importantes del torneo: enfrentará a Brasil por un lugar en los cuartos de final, en un duelo que promete reunir a dos de las selecciones más poderosas que siguen en competencia.

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