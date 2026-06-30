Haaland apareció en el final, Noruega eliminó a Costa de Marfil y desafiará a Brasil en octavos

¡APARECIÓ EL GOLEADOR! ¡EL OSO BLANCO! ¡¡HAALAND LE ESTÁ DANDO LA CLASIFICACIÓN A NORUEGA A LOS OCTAVOS DE FINAL!!



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Sin embargo, cuando el encuentro transitaba un desarrollo equilibrado, apareció la calidad individual de Noruega. A los 39 minutos, Martin Ødegaard filtró un pase para Antonio Nusa, que encaró desde la izquierda hacia el centro y sacó un remate preciso para establecer el 1-0.

Antes del descanso, los europeos tuvieron la posibilidad de ampliar la ventaja, aunque desperdiciaron dos oportunidades claras y dejaron con vida al conjunto africano.

El complemento mostró otro escenario. Obligado por el resultado, el equipo africano adelantó sus líneas y comenzó a presionar mucho más arriba, generando varias situaciones sobre el arco defendido por Ørjan Nyland.

La recompensa llegó a los 75 minutos, cuando Amad Diallo, que había ingresado desde el banco, construyó una gran jugada individual y definió con un potente zurdazo para marcar el 1-1 y alimentar la ilusión marfileña.

Durante varios minutos el partido quedó abierto para cualquiera. Costa de Marfil creció desde lo anímico y Noruega perdió la solidez que había mostrado durante buena parte del encuentro.

Cuando todo hacía pensar en el alargue, apareció el goleador que Noruega esperaba. A los 86 minutos, Patrick Berg llegó hasta el fondo y envió un centro que encontró a Erling Haaland, quien definió dentro del área para convertir el 2-1 definitivo y desatar el festejo europeo.

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En los últimos minutos, Costa de Marfil fue con todo en busca del empate, pero Nyland respondió con una intervención decisiva para sostener la ventaja y asegurar la clasificación.

Con este triunfo, Noruega sigue en carrera en el Mundial 2026 y ahora afrontará uno de los desafíos más importantes del torneo: enfrentará a Brasil por un lugar en los cuartos de final, en un duelo que promete reunir a dos de las selecciones más poderosas que siguen en competencia.