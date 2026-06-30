Un fuerte sismo de 6,1 sacudió México y generó más de 10 réplicas

La actividad sísmica continuó durante toda la jornada.

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Hasta las 17, el Servicio Sismológico Nacional había contabilizado 13 réplicas, aunque el primer informe oficial hablaba de diez. La más intensa alcanzó una magnitud de 4,9, manteniendo en alerta a las autoridades y a la población.

Además, durante la tarde se registró otro sismo de magnitud 4,8 al noreste de La Paz, en Baja California Sur, mientras que los especialistas también detectaron otros movimientos menores en los estados de Sinaloa y Durango.

Pese a la magnitud del fenómeno, las primeras evaluaciones realizadas por Protección Civil descartaron víctimas fatales, personas heridas o daños estructurales de relevancia. La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, confirmó que se activaron inmediatamente los protocolos de revisión y monitoreo en toda la región.

Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina informó que el movimiento no generó variaciones significativas en el nivel del mar, por lo que descartó cualquier riesgo de tsunami para las poblaciones costeras.

Por qué tiembla con frecuencia en México

México integra una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta debido a la interacción de varias placas tectónicas, entre ellas las de Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe, dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico.

Los especialistas del Servicio Sismológico Nacional explicaron que el terremoto estuvo asociado a una falla de rumbo ubicada en el Golfo de California, una región donde el desplazamiento entre placas alcanza entre 41 y 54 milímetros por año.

Además, recordaron que no existen métodos científicos capaces de predecir cuándo ocurrirá un terremoto, por lo que insistieron en la importancia de mantenerse informados y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.