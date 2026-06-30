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Un fuerte sismo de 6,1 sacudió México y generó más de 10 réplicas

El movimiento tuvo su epicentro en el Golfo de California, frente a las costas de Sinaloa. Hasta la tarde de este martes ya se habían registrado más de diez réplicas, aunque las autoridades descartaron víctimas y daños de consideración.

Un sismo de magnitud 6,1 volvió a poner en alerta este martes al noroeste de México. El movimiento tuvo su epicentro en aguas del Golfo de California, frente a las costas del estado de Sinaloa, y fue percibido con distinta intensidad en varias ciudades de la región.

Según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el terremoto se produjo 116 kilómetros al suroeste de Guasave, con una profundidad de apenas 5 kilómetros, una característica que favoreció su percepción en una amplia zona.

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El temblor se sintió con fuerza en Guasave, donde se realizaron evacuaciones preventivas en edificios públicos, mientras que en Culiacán fue percibido de manera moderada. También hubo reportes desde Los Mochis y distintas localidades de Baja California Sur, donde se activaron los protocolos de inspección.

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La actividad sísmica continuó durante toda la jornada.

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Hasta las 17, el Servicio Sismológico Nacional había contabilizado 13 réplicas, aunque el primer informe oficial hablaba de diez. La más intensa alcanzó una magnitud de 4,9, manteniendo en alerta a las autoridades y a la población.

Además, durante la tarde se registró otro sismo de magnitud 4,8 al noreste de La Paz, en Baja California Sur, mientras que los especialistas también detectaron otros movimientos menores en los estados de Sinaloa y Durango.

Pese a la magnitud del fenómeno, las primeras evaluaciones realizadas por Protección Civil descartaron víctimas fatales, personas heridas o daños estructurales de relevancia. La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, confirmó que se activaron inmediatamente los protocolos de revisión y monitoreo en toda la región.

Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina informó que el movimiento no generó variaciones significativas en el nivel del mar, por lo que descartó cualquier riesgo de tsunami para las poblaciones costeras.

Por qué tiembla con frecuencia en México

México integra una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta debido a la interacción de varias placas tectónicas, entre ellas las de Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe, dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico.

Los especialistas del Servicio Sismológico Nacional explicaron que el terremoto estuvo asociado a una falla de rumbo ubicada en el Golfo de California, una región donde el desplazamiento entre placas alcanza entre 41 y 54 milímetros por año.

Además, recordaron que no existen métodos científicos capaces de predecir cuándo ocurrirá un terremoto, por lo que insistieron en la importancia de mantenerse informados y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

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