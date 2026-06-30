La Scaloneta afina motores: las dudas que mantiene el DT antes del mata-mata

Las principales incógnitas aparecen en el lateral izquierdo y en el centro del ataque.

En defensa, el entrenador debe definir si mantiene como titular a Facundo Medina, de buen rendimiento durante el torneo, o si devuelve al equipo a Nicolás Tagliafico, ya recuperado de la lesión que sufrió en el amistoso previo al Mundial y que sumó minutos en la victoria frente a Jordania.

La otra decisión pasa por el acompañante de Lionel Messi en ofensiva. Lautaro Martínez fue titular desde el comienzo del certamen debido a la lesión de Julián Álvarez, convirtió un gol de penal ante Jordania y mostró un importante despliegue físico, aunque todavía no logró mostrar su mejor versión. Del otro lado, el delantero del Atlético de Madrid ya dejó atrás sus problemas físicos y pelea por recuperar un lugar desde el arranque.

Más allá de esas dudas, todo indica que Scaloni volverá a apostar por su mediocampo habitual para afrontar el primer partido de eliminación directa.

Rodrigo De Paul regresaría al equipo tras descansar en la última presentación, mientras que Alexis Mac Allister y Enzo Fernández completarían la mitad de la cancha, buscando darle equilibrio y circulación al juego argentino.

La intención del cuerpo técnico es sostener la identidad futbolística que mostró el equipo durante la fase de grupos, donde consiguió tres victorias en tres partidos, con apenas un gol recibido y un funcionamiento que lo ubica entre los grandes candidatos al título.

De no surgir inconvenientes de último momento, Argentina formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

El encuentro frente a Cabo Verde se disputará este viernes 3 de julio, desde las 19 (hora argentina), en Miami, con un lugar en los octavos de final del Mundial 2026 en juego.

Al cierre de la práctica, Scaloni mantuvo el misterio. Una costumbre que ya forma parte de su ciclo y que, una vez más, obliga a esperar hasta último momento para conocer el equipo que saldrá a defender la ilusión argentina.