"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Vuelta a San Juan

Con otra victoria, Aguirre se afirma como líder de la Vuelta a San Juan Damas

La sanjuanina Maribel Aguirre ganó la contrarreloj individual en Rivadavia y sumó su segunda victoria consecutiva en la Vuelta a San Juan Damas 2026, consolidándose como líder de la clasificación general.

La ciclista sanjuanina Maribel Aguirre, representante del equipo Municipalidad de Pocito, continúa demostrando su gran presente deportivo en la Vuelta a San Juan Damas 2026. Este jueves se impuso en la segunda etapa, una exigente contrarreloj individual (CRI) disputada en el departamento Rivadavia, y reafirmó su liderazgo en la clasificación general.

La pedalera multicampeona nacional completó el recorrido de 12,9 kilómetros en un tiempo de 16 minutos, 58 segundos y 490 milésimas, con una velocidad promedio de 45,597 km/h, registro que le permitió quedarse nuevamente con el primer puesto de la jornada.

La diferencia fue mínima, ya que Jenifer Francone, del equipo Diberbool, finalizó segunda con 16:59.850, a menos de un segundo de la sanjuanina. El tercer lugar del podio quedó en manos de Julieta Benedetti, del Pablo González Team, quien completó el recorrido en 17:17.460, a 19 segundos de la ganadora.

Te puede interesar...

Dos etapas, dos victorias

Con este triunfo, Aguirre suma dos victorias consecutivas, ya que también se había quedado con la primera etapa disputada el miércoles. Estos resultados la posicionan como líder de la clasificación general individual, consolidándose como una de las principales candidatas al título en la competencia femenina más importante del ciclismo provincial.

Otras clasificaciones

Tras la segunda etapa, las líderes en las distintas categorías de la Vuelta a San Juan Damas 2026 son:

  • General Individual: Maribel Aguirre (Municipalidad de Pocito)

  • General Junior: Sol María Mockford (Armonia Cycles)

  • General Máster: Carolina Inés Pérez (Municipalidad de Pocito)

Lo que viene

La competencia continuará este viernes desde las 16, cuando se dispute una nueva etapa con partida y llegada en la plaza principal de Chimbas, sobre calle Mendoza, donde el pelotón femenino volverá a medirse en busca de seguir sumando tiempo en la clasificación general.

Temas

Te puede interesar