Con otra victoria, Aguirre se afirma como líder de la Vuelta a San Juan Damas

Dos etapas, dos victorias

Con este triunfo, Aguirre suma dos victorias consecutivas, ya que también se había quedado con la primera etapa disputada el miércoles. Estos resultados la posicionan como líder de la clasificación general individual, consolidándose como una de las principales candidatas al título en la competencia femenina más importante del ciclismo provincial.

Otras clasificaciones

Tras la segunda etapa, las líderes en las distintas categorías de la Vuelta a San Juan Damas 2026 son:

General Individual: Maribel Aguirre (Municipalidad de Pocito)

General Junior: Sol María Mockford (Armonia Cycles)

General Máster: Carolina Inés Pérez (Municipalidad de Pocito)

Lo que viene

La competencia continuará este viernes desde las 16, cuando se dispute una nueva etapa con partida y llegada en la plaza principal de Chimbas, sobre calle Mendoza, donde el pelotón femenino volverá a medirse en busca de seguir sumando tiempo en la clasificación general.