La ciclista sanjuanina Maribel Aguirre, representante del equipo Municipalidad de Pocito, continúa demostrando su gran presente deportivo en la Vuelta a San Juan Damas 2026. Este jueves se impuso en la segunda etapa, una exigente contrarreloj individual (CRI) disputada en el departamento Rivadavia, y reafirmó su liderazgo en la clasificación general.
Con otra victoria, Aguirre se afirma como líder de la Vuelta a San Juan Damas
