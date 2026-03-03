¡A rodar! Este martes comenzará la Vuelta a San Juan Damas
La Vuelta a San Juan Damas 2026 iniciará este martes, desde las 19, con el Prólogo que se desarrollará en Santa Lucía. Participarán cuatro categorías.
Este martes comenzará la Vuelta a San Juan Damas 2026 con el Prólogo que se desarrollará, desde las 19, en Santa Lucía. La segunda edición de la competencia culminará el domingo en la Avenida de Circunvalación.
La competencia de ciclismo en ruta será exclusivamente femenina y recorrerá varios departamentos, producto de un prólogo y cinco etapas que superarán los 300 kilómetros de carrera. Las categorías participantes serán Junior (2008-2009), Sub 23, Elite y Máster (+45 años).
Esta carrera de tipo amateur contará con la presencia de equipos locales, nacionales e internacionales. La nómina oficial incluye a 124 ciclistas, procedentes de cinco países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay.
Vuelta a San Juan Damas 2026 contará con la organización de Fundación Planeta Ramírez, fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y el auspicio principal de Gobierno de San Juan. El evento también tendrá respaldo por parte de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, Agencia Deportes San Juan y Federación Ciclista Sanjuanina.
Prólogo - martes 3 de marzo
Departamento: Santa Lucía.
Concentración: 18 horas, en intersección de calles Tomás Edison y Colón.
Largada: 19 horas.
Recorrido: por calle Colón hacia el norte hasta calle Cordillera de los Andes, al este hasta calle San Juan, al sur hasta calle San Lorenzo, al oeste hasta calle Colón, al norte hasta Línea de Meta en el mismo sitio donde fue la Largada (Colón y Tomás Edison).
Total: 7,6 KM aproximadamente. Cantidad de giros a confirmar.