Valentina Tapia ganó el Prólogo de la Vuelta a San Juan Damas

El recorrido de la prueba se trazó por calle Colón hacia el norte hasta calle Cordillera de los Andes, al este hasta calle San Juan, al sur hasta calle San Lorenzo, al oeste hasta calle Colón, al norte hasta Línea de Meta en el mismo sitio donde fue el punto de partida, totalizando 7,6 kilómetros en cada uno de las cinco series y la final de este primer parcial. En cada serie clasificaban las tres mejores ciclistas a la carrera decisiva, es decir que 15 participantes formaron parte de esta última prueba.

Ahora llegarán las cinco etapas que le darán continuidad a la Vuelta que tiene tres categorías en competencia: Junior (2008-2009), Sub 23, Elite y Máster (+45 años).