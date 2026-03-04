La segunda edición de la Vuelta de Damas en ruta, comenzó en la tarde del jueves con el Prólogo desarrollado en Santa Lucía. Valentina Tapia, de Sub23, se quedó con la competencia en la general, representando al equipo Don Aníbal, seguida de Agostina Fagani (Elite) del conjunto Carlos Nicolás Agüero, y completó el podio Ludmila Aguirre (Sub 23), conformando el equipo Municipalidad de Pocito.
Valentina Tapia ganó el Prólogo de la Vuelta a San Juan Damas
Valentina Tapia, del equipo Don Aníbal, fue la más rápida en la primera jornada de la Vuelta a San Juan Damas. Este miércoles se desarrollará la primera etapa.