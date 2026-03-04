"
Valentina Tapia ganó el Prólogo de la Vuelta a San Juan Damas

Valentina Tapia, del equipo Don Aníbal, fue la más rápida en la primera jornada de la Vuelta a San Juan Damas. Este miércoles se desarrollará la primera etapa.

La segunda edición de la Vuelta de Damas en ruta, comenzó en la tarde del jueves con el Prólogo desarrollado en Santa Lucía. Valentina Tapia, de Sub23, se quedó con la competencia en la general, representando al equipo Don Aníbal, seguida de Agostina Fagani (Elite) del conjunto Carlos Nicolás Agüero, y completó el podio Ludmila Aguirre (Sub 23), conformando el equipo Municipalidad de Pocito.

El recorrido de la prueba se trazó por calle Colón hacia el norte hasta calle Cordillera de los Andes, al este hasta calle San Juan, al sur hasta calle San Lorenzo, al oeste hasta calle Colón, al norte hasta Línea de Meta en el mismo sitio donde fue el punto de partida, totalizando 7,6 kilómetros en cada uno de las cinco series y la final de este primer parcial. En cada serie clasificaban las tres mejores ciclistas a la carrera decisiva, es decir que 15 participantes formaron parte de esta última prueba.

Ahora llegarán las cinco etapas que le darán continuidad a la Vuelta que tiene tres categorías en competencia: Junior (2008-2009), Sub 23, Elite y Máster (+45 años).

Este miércoles se realizará la primera etapa, que unirá a los departamentos de Santa Lucía con San Martín, transitando a partir de las 16 un circuito urbano en cuatro oportunidades, y sumando un total de 84,4 kilómetros.

Vuelta Damas - Etapa 1 - Recorrido

