En el marco de las tareas habituales de fiscalización y control, agentes de Fauna Zona Norte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron un procedimiento en el distrito Angualasto, en el departamento Iglesia, donde detectaron una infracción vinculada a la caza de fauna silvestre protegida.
Iglesia: sorprendieron a cazadores con dos suris muertos y seis galgos
Durante un control en Angualasto, en el departamento Iglesia, personal de Fauna detectó a tres hombres que transportaban dos ejemplares de suri cordillerano muertos y seis perros galgos utilizados para la caza.