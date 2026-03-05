Iglesia: sorprendieron a cazadores con dos suris muertos y seis galgos

Posteriormente, los inspectores encontraron dos ejemplares de suri cordillerano muertos, una especie protegida que habita los ambientes altoandinos y las zonas de estepa del oeste argentino.

image

Frente a esta situación, los agentes procedieron a labrar el acta de infracción correspondiente, quedando el procedimiento a disposición del Juzgado de Paz de Iglesia.

Según se informó oficialmente, la jueza interviniente ordenó la destrucción inmediata de los ejemplares cazados, conforme a lo establecido por la normativa vigente sobre protección de fauna silvestre.

Piden colaboración de la comunidad

Desde la Secretaría de Ambiente recordaron que la participación de la comunidad es fundamental para combatir el tráfico y la caza ilegal de fauna.

Las denuncias pueden realizarse de manera anónima llamando al 4305057 o enviando un mensaje de WhatsApp al 2644305057, canales habilitados para alertar sobre este tipo de situaciones y contribuir a la protección del patrimonio natural de San Juan.