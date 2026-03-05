"
Iglesia: sorprendieron a cazadores con dos suris muertos y seis galgos

Durante un control en Angualasto, en el departamento Iglesia, personal de Fauna detectó a tres hombres que transportaban dos ejemplares de suri cordillerano muertos y seis perros galgos utilizados para la caza.

En el marco de las tareas habituales de fiscalización y control, agentes de Fauna Zona Norte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron un procedimiento en el distrito Angualasto, en el departamento Iglesia, donde detectaron una infracción vinculada a la caza de fauna silvestre protegida.

El operativo se llevó adelante durante una ronda de rutina, cuando el personal observó una camioneta Toyota de color blanco con tres personas mayores de edad que se encontraban en actitud sospechosa.

image

Ante esta situación, los agentes procedieron a interceptar el vehículo y realizar la correspondiente entrevista e inspección ocular. Durante la revisión del rodado, el personal constató la presencia de seis perros de raza galgo, animales que suelen ser utilizados para la caza.

Posteriormente, los inspectores encontraron dos ejemplares de suri cordillerano muertos, una especie protegida que habita los ambientes altoandinos y las zonas de estepa del oeste argentino.

image

Frente a esta situación, los agentes procedieron a labrar el acta de infracción correspondiente, quedando el procedimiento a disposición del Juzgado de Paz de Iglesia.

Según se informó oficialmente, la jueza interviniente ordenó la destrucción inmediata de los ejemplares cazados, conforme a lo establecido por la normativa vigente sobre protección de fauna silvestre.

Piden colaboración de la comunidad

Desde la Secretaría de Ambiente recordaron que la participación de la comunidad es fundamental para combatir el tráfico y la caza ilegal de fauna.

Las denuncias pueden realizarse de manera anónima llamando al 4305057 o enviando un mensaje de WhatsApp al 2644305057, canales habilitados para alertar sobre este tipo de situaciones y contribuir a la protección del patrimonio natural de San Juan.

