Maribel Aguirre se quedó con la primera carrera de la Vuelta a San Juan Damas

La competencia, que cuenta con la organización de la Fundación Planeta Ramírez, la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y el auspicio principal de Gobierno de San Juan, tuvo en esta jornada un total de 87,5 kilómetros, con 21.9 por cada giro de carrera.

El recorrido de la etapa fue el siguiente: salieron en tren controlado por calle Roque Sáenz Peña hasta Avenida Libertador General San Martín, girando hacia el norte hasta el Puente Alto de Sierra donde se dio el vía oficial (KM 0). Continuaron por la misma hasta llegar a Calle Rawson, y doblaron a la izquierda hacia Avenida Sarmiento. Por esta avenida hasta calle Colón, al sur hasta calle Rawson y completaron el circuito en 4 oportunidades, para doblar al sur en Avenida Libertador General San Martín hasta calle Roque Sáenz Peña y finalizar en el mismo punto de largada.

La carrera, que incluye un prólogo y cinco etapas, con más de 300 kilómetros de competencia, tiene participantes de categorías Junior (2008 – 2009), Sub 23, Elite y Máster (+ 45 años). La ciclista sanjuanina Maribel Aguirre se adueñó de los relojes y es líder de la Vuelta a San Juan Damas 2026.

Una nueva edición de la competencia exclusivamente femenina, cumplirá su segunda etapa este jueves 5 de marzo con la contrarreloj individual, con concentración a las 15:00 y largada a las 16:00 en el Parador del Ciclista. La etapa tendrá un recorrido de 12,600 kilómetros, con los participantes llegando hasta la ex Cerámica San Juan y devolviéndose hasta el punto inicial de competencia, que coincide con el punto final de la misma.

Podio primera etapa

1- Maribel Aguirre (Municipalidad de Pocito)

2- Julieta Benedetti (Pablo González Lula Bikes)

3- Valentina Luna (Don Aníbal)

Meta Sprint

1- Maribel Aguirre (Municipalidad de Pocito)

Clasificador general

1- Maribel Aguirre (Municipalidad de Pocito)