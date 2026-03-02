"
Unas 150 ciclistas participarán de la Vuelta a San Juan Damas 2026

La competencia se realizará del 3 al 8 de marzo con 150 ciclistas de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia.

En la mañana de este lunes 2 de marzo, en la sala de prensa Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni, se presentó oficialmente la segunda edición de Vuelta a San Juan Damas 2026, que se realizará desde el martes 3 al domingo 8 de marzo.

En el anuncio ante la prensa local, estuvo presente el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; el subsecretario de Deportes Federados, Santiago de la Torre; Armando Ramírez, titular de la entidad organizadora y el director de la competencia, Héctor Lucero, quien fue el primero en dirigirse a los presentes: “Para esta Vuelta Damas 2026 contamos con aproximadamente 150 corredoras y con un trazado un poco más reducido con los kilómetros porque unificamos algunas juniors de última categoría, así que dentro de los marcos de competencia pero sí se agrega una etapa más de lo que fue la primera edición y tenemos la intención de agregar para el año que viene otra etapa para que llegue a ser una vuelta muy parecida a los del élite, de varones, así que la idea es ir trabajando con eso. Agradecerle a todos los que han sido parte, como es el Gobierno de la provincia, al gobernador Marcelo Orrego, a nuestro ministro Guido Romero, al secretario de Deporte Pablo Tabachnik y a todo el equipo de Secretaría; a Pablo Aubone que siempre está en la mayoría de los eventos, al subsecretario de Santiago de la Torre. También a Armando Ramírez, porque siempre está trabajando en conjunto con la Secretaría, así que agradecerle a ellos principalmente, a todo su equipo, y arrancamos mañana el prólogo a las 19 horas en Santa Lucía, donde se vienen haciendo la mayoría en los prólogos de las vueltas, así que están todos invitados”.

Seguidamente, el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone, se refirió a la competencia que se iniciará este martes 3 de marzo: “En primera medida quiero agradecer a todos los que hacen posible el desarrollo de este evento; en primer lugar al gobernador de la provincia, doctor Marcelo Orrego, como así también demostrar que un trabajo en conjunto con el ministro de Turismo Cultura y Deporte, Guido Romero; a Pablo Tabachnik y junto con todo el equipo de la Secretaría de Deporte que realiza un trabajo arduo y continuo, no solamente en el ciclismo, sino con toda la actividad deportiva. Gracias a Santi de la Torre, a Héctor Willy Lucero, quien viene apostando al ciclismo y la verdad que va avanzando con varias ediciones, cada día se logra ir mejorando y a eso apostamos. Por supuesto que a Planeta Ramírez, quien siempre está presente y en coordinación con nosotros, con la Secretaría de Deportes. También quiero destacar el accionar, como siempre, de la seguridad, quien brinda todo el apoyo; el área de salud, la prensa, por supuesto, y no olvidarnos de las ciclistas que son en definitiva las que le dan toda la alegría a esta nueva edición de la Vuelta San Juan Femenina. De nuestra parte, apostamos a ir mejorando; en esta segunda edición tomamos la base del año anterior, tomamos también todo lo que vamos mejorando en la Vuelta Ciclística Masculina, que ha sido muy recientemente y nos sirve para para ir durante la misma observando y viendo qué mejora se puede hacer. Ya tuvimos los antecedentes del clima en la edición de la Vuelta sanjuanina de varones, por lo que hubo que adaptarse; espero que esta vez no tengamos que hacer lo mismo, pero hay que estar siempre alerta y gestionando durante la misma para ir viendo qué es lo que se puede mejorarse día a día. Darle la bienvenida a las ciclistas de distintos países, tenemos de Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia y por supuesto desde toda la Argentina, agradecerles su participación y decirles que las puertas están abiertas, que disfruten de la carrera y que tengan el mejor desenlace y que el año que viene puedan seguir estando presentes. En esta nueva edición ya hay más de 150 inscritos y que lo tomamos como un verdadero éxito. Muchas gracias a todos por la presencia y disfrutemos de una hermosa semana seguramente y que todo el público sanjuanino nos apoye”.

Finalmente, el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, habló sobre el importante evento deportivo que comienza esta semana: “Quiero agradecer a Planeta Ramírez, club organizador de esta Vuelta a Damas por estar siempre con el ciclismo en todas sus formas, tanto con los niños, con los adultos en este caso siendo el club organizador de esta vuelta femenina junto al Gobierno, la verdad que nos hace bien que nos acompañes. Agradecer a todo el equipo de la Secretaría, a todos los dirigentes deportivos que hacen posible que este deporte, que es uno de los más representativos que tiene la provincia de San Juan, como es el ciclismo, tenga en esta segunda edición de la Vuelta a San Juan Damas un gran evento, como decía Pablo, presidente de la Agencia y pilar fundamental en la organización de este evento donde tenemos 150 inscriptas y una experiencia detrás que asegura que esta vuelta sea un éxito. Ojalá el tiempo nos acompañe y que no tengamos que estar sufriendo como fue en la edición masculina, pero lo más importante es que las competidoras puedan disfrutar de esta gran vuelta que propone la provincia, la gestión del gobernador Marcelo Orrego, para las competidoras locales, en las cuatro categorías, para los invitados, para los extranjeros, para todo el colorido que pone en las rutas el ciclismo y toda la gente que los acompaña. Estamos convencidos que esta es la línea de gestión que nosotros queremos llevar adelante del gobierno de la provincia, de la gestión de nuestro gobernador, que es darle la oportunidad a todos los competidores sanjuaninos de poder competir en el alto nivel siendo locales, siendo protagonistas y de esta manera ser organizadores de eventos, invitando y recibiendo como se merecen a todos los atletas que van a tener la oportunidad de recorrer algunos departamentos de la provincia, que van a poder ver las bondades que tiene San Juan y elegirlo como destino turístico en otra oportunidad. Pero lo más importante, es que el deporte, en este caso en la rama femenina, va a estar muy bien representado, va a tener esa famosa igualdad que nosotros proponemos en todas las áreas teniendo una gran Vuelta a San Juan, con un final sobre el circuito de la Avenida de Circunvalación, es decir que está todo dispuesto para que sea una fiesta para que ustedes lo disfruten y que esto sea una gran invitación para que el próximo año tengamos cerca de 200 inscriptas si es posible. Agradecidos de todos por su presencia, bienvenidos a San Juan, siempre bienvenidos a hacer deporte y los esperamos en esta edición y en la próxima; gracias por el acompañamiento de siempre”.

Las categorías participantes serán cuatro: Junior, para nacidas en 2008 y 2009, Sub 23, Elite y Máster (más de 50 años). Será un prólogo y cinco etapas en línea con más de 300 kilómetros en total.

Vuelta a San Juan Damas 2026 contará con la organización de Fundación Planeta Ramírez, apoyo de Federación Ciclista Sanjuanina, fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta, y auspicio principal de Gobierno de San Juan. Además, el evento también tendrá el respaldo de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y Agencia Deportes San Juan.

Participaran de la competencia más de 150 ciclistas de todo el país y de Uruguay, Brasil, Bolivia y Chile.

Cronograma general de la competencia

Etapa Prólogo – Martes 3/3 (Santa Lucía): 19:00 Circuito urbano de 7,6 km por giro.

Etapa 1 – Miércoles 4/3 (Santa Lucía): 16:00 Circuito urbano (3 vueltas). Total: 61,8 km.

Etapa 2 (contrarreloj individual) – Jueves 5/3 (Rivadavia): 16:00 Circuito por Av. Libertador y Ruta Provincial 60. 12,6 km por giro.

Etapa 3 – Viernes 6/3 (Chimbas): 16:00 9 vueltas. Total: 74,160 km.

Etapa 4 – Sábado 7/3 (Sarmiento): 16:00 Final en Alto del Pedernal. Total: 60,3 km.

Etapa 5 – Domingo 8/3 (Capital): 09:30 , 6 giros en Av. Circunvalación. Total: 96 km.

