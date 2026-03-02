Unas 150 ciclistas participarán de la Vuelta a San Juan Damas 2026

En el anuncio ante la prensa local, estuvo presente el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; el subsecretario de Deportes Federados, Santiago de la Torre; Armando Ramírez, titular de la entidad organizadora y el director de la competencia, Héctor Lucero, quien fue el primero en dirigirse a los presentes: “Para esta Vuelta Damas 2026 contamos con aproximadamente 150 corredoras y con un trazado un poco más reducido con los kilómetros porque unificamos algunas juniors de última categoría, así que dentro de los marcos de competencia pero sí se agrega una etapa más de lo que fue la primera edición y tenemos la intención de agregar para el año que viene otra etapa para que llegue a ser una vuelta muy parecida a los del élite, de varones, así que la idea es ir trabajando con eso. Agradecerle a todos los que han sido parte, como es el Gobierno de la provincia, al gobernador Marcelo Orrego, a nuestro ministro Guido Romero, al secretario de Deporte Pablo Tabachnik y a todo el equipo de Secretaría; a Pablo Aubone que siempre está en la mayoría de los eventos, al subsecretario de Santiago de la Torre. También a Armando Ramírez, porque siempre está trabajando en conjunto con la Secretaría, así que agradecerle a ellos principalmente, a todo su equipo, y arrancamos mañana el prólogo a las 19 horas en Santa Lucía, donde se vienen haciendo la mayoría en los prólogos de las vueltas, así que están todos invitados”.

Seguidamente, el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone, se refirió a la competencia que se iniciará este martes 3 de marzo: “En primera medida quiero agradecer a todos los que hacen posible el desarrollo de este evento; en primer lugar al gobernador de la provincia, doctor Marcelo Orrego, como así también demostrar que un trabajo en conjunto con el ministro de Turismo Cultura y Deporte, Guido Romero; a Pablo Tabachnik y junto con todo el equipo de la Secretaría de Deporte que realiza un trabajo arduo y continuo, no solamente en el ciclismo, sino con toda la actividad deportiva. Gracias a Santi de la Torre, a Héctor Willy Lucero, quien viene apostando al ciclismo y la verdad que va avanzando con varias ediciones, cada día se logra ir mejorando y a eso apostamos. Por supuesto que a Planeta Ramírez, quien siempre está presente y en coordinación con nosotros, con la Secretaría de Deportes. También quiero destacar el accionar, como siempre, de la seguridad, quien brinda todo el apoyo; el área de salud, la prensa, por supuesto, y no olvidarnos de las ciclistas que son en definitiva las que le dan toda la alegría a esta nueva edición de la Vuelta San Juan Femenina. De nuestra parte, apostamos a ir mejorando; en esta segunda edición tomamos la base del año anterior, tomamos también todo lo que vamos mejorando en la Vuelta Ciclística Masculina, que ha sido muy recientemente y nos sirve para para ir durante la misma observando y viendo qué mejora se puede hacer. Ya tuvimos los antecedentes del clima en la edición de la Vuelta sanjuanina de varones, por lo que hubo que adaptarse; espero que esta vez no tengamos que hacer lo mismo, pero hay que estar siempre alerta y gestionando durante la misma para ir viendo qué es lo que se puede mejorarse día a día. Darle la bienvenida a las ciclistas de distintos países, tenemos de Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia y por supuesto desde toda la Argentina, agradecerles su participación y decirles que las puertas están abiertas, que disfruten de la carrera y que tengan el mejor desenlace y que el año que viene puedan seguir estando presentes. En esta nueva edición ya hay más de 150 inscritos y que lo tomamos como un verdadero éxito. Muchas gracias a todos por la presencia y disfrutemos de una hermosa semana seguramente y que todo el público sanjuanino nos apoye”.