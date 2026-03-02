Unas 150 ciclistas participarán de la Vuelta a San Juan Damas 2026

Finalmente, el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, habló sobre el importante evento deportivo que comienza esta semana: “Quiero agradecer a Planeta Ramírez, club organizador de esta Vuelta a Damas por estar siempre con el ciclismo en todas sus formas, tanto con los niños, con los adultos en este caso siendo el club organizador de esta vuelta femenina junto al Gobierno, la verdad que nos hace bien que nos acompañes. Agradecer a todo el equipo de la Secretaría, a todos los dirigentes deportivos que hacen posible que este deporte, que es uno de los más representativos que tiene la provincia de San Juan, como es el ciclismo, tenga en esta segunda edición de la Vuelta a San Juan Damas un gran evento, como decía Pablo, presidente de la Agencia y pilar fundamental en la organización de este evento donde tenemos 150 inscriptas y una experiencia detrás que asegura que esta vuelta sea un éxito. Ojalá el tiempo nos acompañe y que no tengamos que estar sufriendo como fue en la edición masculina, pero lo más importante es que las competidoras puedan disfrutar de esta gran vuelta que propone la provincia, la gestión del gobernador Marcelo Orrego, para las competidoras locales, en las cuatro categorías, para los invitados, para los extranjeros, para todo el colorido que pone en las rutas el ciclismo y toda la gente que los acompaña. Estamos convencidos que esta es la línea de gestión que nosotros queremos llevar adelante del gobierno de la provincia, de la gestión de nuestro gobernador, que es darle la oportunidad a todos los competidores sanjuaninos de poder competir en el alto nivel siendo locales, siendo protagonistas y de esta manera ser organizadores de eventos, invitando y recibiendo como se merecen a todos los atletas que van a tener la oportunidad de recorrer algunos departamentos de la provincia, que van a poder ver las bondades que tiene San Juan y elegirlo como destino turístico en otra oportunidad. Pero lo más importante, es que el deporte, en este caso en la rama femenina, va a estar muy bien representado, va a tener esa famosa igualdad que nosotros proponemos en todas las áreas teniendo una gran Vuelta a San Juan, con un final sobre el circuito de la Avenida de Circunvalación, es decir que está todo dispuesto para que sea una fiesta para que ustedes lo disfruten y que esto sea una gran invitación para que el próximo año tengamos cerca de 200 inscriptas si es posible. Agradecidos de todos por su presencia, bienvenidos a San Juan, siempre bienvenidos a hacer deporte y los esperamos en esta edición y en la próxima; gracias por el acompañamiento de siempre”.
Las categorías participantes serán cuatro: Junior, para nacidas en 2008 y 2009, Sub 23, Elite y Máster (más de 50 años). Será un prólogo y cinco etapas en línea con más de 300 kilómetros en total.
Vuelta a San Juan Damas 2026 contará con la organización de Fundación Planeta Ramírez, apoyo de Federación Ciclista Sanjuanina, fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta, y auspicio principal de Gobierno de San Juan. Además, el evento también tendrá el respaldo de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y Agencia Deportes San Juan.
Participaran de la competencia más de 150 ciclistas de todo el país y de Uruguay, Brasil, Bolivia y Chile.
Cronograma general de la competencia
Etapa Prólogo – Martes 3/3 (Santa Lucía): 19:00 Circuito urbano de 7,6 km por giro.
Etapa 1 – Miércoles 4/3 (Santa Lucía): 16:00 Circuito urbano (3 vueltas). Total: 61,8 km.
Etapa 2 (contrarreloj individual) – Jueves 5/3 (Rivadavia): 16:00 Circuito por Av. Libertador y Ruta Provincial 60. 12,6 km por giro.
Etapa 3 – Viernes 6/3 (Chimbas): 16:00 9 vueltas. Total: 74,160 km.
Etapa 4 – Sábado 7/3 (Sarmiento): 16:00 Final en Alto del Pedernal. Total: 60,3 km.
Etapa 5 – Domingo 8/3 (Capital): 09:30 , 6 giros en Av. Circunvalación. Total: 96 km.