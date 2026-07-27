La comunidad peruana celebró en San Juan los 205 años de la Independencia de Perú

Durante el encuentro también se entregó una declaración de interés social y cultural por parte de la Cámara de Diputados de San Juan. La distinción fue recibida por la ministra de Gobierno, Laura Palma, y por Paul Cárdenas, representante de la comunidad peruana, como reconocimiento a la importancia de esta celebración para los ciudadanos peruanos que residen en la provincia.

En su discurso, la ministra Palma destacó la figura de San Martín como un prócer compartido por ambos países y sostuvo que la independencia continúa siendo un proceso que exige instituciones sólidas, compromiso democrático y cooperación entre las naciones. Además, remarcó que el Gobierno provincial seguirá acompañando este tipo de actividades, fortaleciendo los lazos culturales e históricos con la comunidad peruana.

Por su parte, Alberto Hart Merino agradeció el respaldo de las autoridades sanjuaninas y recordó que el legado del Libertador mantiene plena vigencia para el pueblo peruano. También resaltó que la liberación del Perú fue una pieza clave para consolidar la independencia de Sudamérica.

La ceremonia contó además con la participación de representantes de distintos centros de Veteranos de Guerra de Malvinas, autoridades militares y policiales, funcionarios provinciales y municipales, además del cuerpo de bandera de la Escuela República del Perú.

La conmemoración también sirvió para recordar el estrecho vínculo histórico entre Argentina y Perú. Desde el Congreso de Tucumán y las campañas libertadoras impulsadas por San Martín, ambos países quedaron unidos por una historia común que aún hoy se refleja en este tipo de homenajes y en la presencia activa de la comunidad peruana en San Juan.