La Liga Sanjuanina de Fútbol completó la fecha 6 del Torneo Clausura de Primera A y Alianza se mantuvo en lo más alto de la tabla con puntaje ideal. El Lechuzo goleó 5 a 0 a Atenas en La Rinconada y manda con 18 unidades. Unión venció a Zondina y fue empate entre Defensores de Argentinos y Carpintería en los otros cruces del domingo.
Alianza sigue imparable y goleó a Atenas en Pocito
Alianza derrotó 5 a 0 a Atenas en La Rinconada y continúa con su racha de victorias. Unión ganó en Zonda y hubo empate entre Defensores y Carpintería.