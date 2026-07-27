Alianza sigue imparable y goleó a Atenas en Pocito

Alianza se hizo fuerte en Pocito y no tuvo problemas ante Atenas. Fue victoria 5 a 0 con goles de Luciano Riveros (3), Tomás Castro y Juan Schiany. El Lechuzo sumó de a tres y mantuvo los cuatro puntos de ventaja sobre Rivadavia que continúa segundo.

Unión volvió al triunfo con un apretado 1 a 0 sobre Juventud Zondina. Sebastián Cortez, de penal, anotó el único gol del partido para los de Villa Krause.