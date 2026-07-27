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Alianza sigue imparable y goleó a Atenas en Pocito

Alianza derrotó 5 a 0 a Atenas en La Rinconada y continúa con su racha de victorias. Unión ganó en Zonda y hubo empate entre Defensores y Carpintería.

La Liga Sanjuanina de Fútbol completó la fecha 6 del Torneo Clausura de Primera A y Alianza se mantuvo en lo más alto de la tabla con puntaje ideal. El Lechuzo goleó 5 a 0 a Atenas en La Rinconada y manda con 18 unidades. Unión venció a Zondina y fue empate entre Defensores de Argentinos y Carpintería en los otros cruces del domingo.

Alianza se hizo fuerte en Pocito y no tuvo problemas ante Atenas. Fue victoria 5 a 0 con goles de Luciano Riveros (3), Tomás Castro y Juan Schiany. El Lechuzo sumó de a tres y mantuvo los cuatro puntos de ventaja sobre Rivadavia que continúa segundo.

Unión volvió al triunfo con un apretado 1 a 0 sobre Juventud Zondina. Sebastián Cortez, de penal, anotó el único gol del partido para los de Villa Krause.

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Los cruces del domingo se completaron con el 1 a 1 de Defensores de Argentinos y Carpintería en cancha de Peñarol. Morán, de penal, anotó para la visita y Lucas Flores lo empató para Defensores.

Los otros resultados de la fecha 6 fueron:

Trinidad 0 – Villa Ibáñez 1

López Peláez 0 – 9 de Julio 1

San Lorenzo 2 – Peñarol 1

Colón 1 – Rivadavia 2

Marquesado 0 – Desamparados 0

Minero 4 – Sarmiento 1

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