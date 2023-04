Con 953 en instituciones deportivas, se inauguraron obras en el Club Sol Naciente

Luego el primer mandatario provincial puso de relieve “el trabajo permanente y constante entre el Gobierno provincial y cada uno de los clubes, en este caso remodelaciones internas de un club de ciclismo tradicional en la provincia”.

En ese sentido, Uñac destacó “la promoción de la práctica deportiva para todos los habitantes del provincia y los municipios” impulsada por la Provincia. “Ustedes saben cómo hemos apostado por un deporte que durante muchas décadas contó con poco o nada de apoyo de parte de las instituciones públicas, como gobiernos anteriores y municipios que por ahí no ponen en valor lo que significa el desarrollo deportivo, no sola para un deportista, si no para la comunidad”.

El gobernador seguidamente reconoció el trabajo del presidente de la institución, “y hoy hemos encontrado esta sinergia que nos permite no solamente mirar lo que hemos hecho en el presente, sino cuáles son las proyecciones del futuro que necesita el club Sol Naciente, del ciclismo y cada una de las disciplinas deportivas”.

Para finalizar, el mandatario instó a redoblar "el compromiso para mantener las cosas que hemos construido y consolidar lo que nos animamos a hacer, como es la Revolución Deportiva que tiene la provincia”.

Por su parte, el secretario de Deportes, Jorge Chica detalló que “es la obra número 953 que se concreta en instituciones deportivas. Esto genera que muchos chicos de la zona puedan tener la posibilidad de tener un lugar donde practicar deporte".

El presidente del club, Manuel Faedo, destacó el papel de la Revolución Deportiva en el desarrollo de la institución y el trabajo de la comisión directiva que lo acompaña.

En esa línea, el presidente de la Federación Ciclista Sanjuanina, Juan José Chica, señaló que “la Revolución Deportiva es parte de esta cadena de eslabones que se ha hecho en toda la provincia; ninguna gestión ha hecho tanto en materia de deporte”.

Acompañaron al gobernador la ministra de Salud, Alejandra Venerando; el secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica; el secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Francisco Guevara; el diputado provincial y presidente de la Federación Ciclista Sanjuanina, Juan José Chica, el diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente del bloque Frente de Todos, Claudio Carreño; el presidente del club Sol Naciente, Manuel Faedo; el concejal de Rivadavia Walter Vásquez; el director de Juventudes Emiliano Paradiso; el presidente del Club Ciclista Alvear, Milton Aguilera; demás autoridades del Gobierno provincial, socios, deportistas, vecinos.