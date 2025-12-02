Comenzó la danza de nombres en River: la lista de Gallardo

Otro exArgentinos Juniors en el que puso el ojo el "Muñeco" es el lateral Román Vega, de 21 años y quien no logró continuidad en su primera temporada en el ruso Zenit, que invirtió USD 9 millones por el 90% de su ficha.

image

La salida de Borja no será sencillo de suplantar, pero Gallardo tiene entre ceja y ceja a otro que surgió en Sarmiento de Junín, pero que terminó de explotar en el Bicho de la Paternal: Luciano Gondou. El delantero también milita en el Zenit, que pagó USD 12 millones por su pase y no estaría dispuesto a cederlo por menos de esa cifra, por lo que la intención de River será sacarlo a préstamo.

El técnico riverplatense quiere un enganche y quien llena los casilleros es el internacional de 19 años Gianluca Prestianni, con actualidad en el portugués Benfica y pasado en Vélez.

Menos conocidos para el fútbol argentino son los defensores señalados: el central colombiano de 27 años Julián Millán, de Nacional de Uruguay, y el uruguayo de 21 Kevin Amaro, lateral derecho de Liverpool, también del vecino país.