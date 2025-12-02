"
Comenzó la danza de nombres en River: la lista de Gallardo

Barajar y dar de nuevo es la premisa del "Muñeco" para el año que se avecina y ya sin los históricos Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio "Nacho" Fernández y Gonzalo "Pity" Martínez, más el colombiano Miguel Borja.

Sin Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio "Nacho" Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez y el colombiano Miguel Borja, a quienes River ya despidió a través de los canales institucionales del club, Marcelo Gallardo puso manos a la obra para empezar a construir el equipo para el año próximo, con la incertidumbre de qué torneo internacional deberá afrontar el club.

Según la prensa deportiva que cubre la diaria de la institución de Núñez, la Comisión Directiva ya tiene un listado con seis nombres y, en algunos casos, ya se iniciaron las gestiones.

Para el puesto de volante central, en el que River ha hecho grandes erogaciones en los últimos años, el apuntado es Fausto Vera, exjugador de Argentinos Juniors con actualidad en el brasileño Atlético Mineiro, que hace un año y medio pagó más de USD 5 millones por el jugador de 25 años.

Otro exArgentinos Juniors en el que puso el ojo el "Muñeco" es el lateral Román Vega, de 21 años y quien no logró continuidad en su primera temporada en el ruso Zenit, que invirtió USD 9 millones por el 90% de su ficha.

La salida de Borja no será sencillo de suplantar, pero Gallardo tiene entre ceja y ceja a otro que surgió en Sarmiento de Junín, pero que terminó de explotar en el Bicho de la Paternal: Luciano Gondou. El delantero también milita en el Zenit, que pagó USD 12 millones por su pase y no estaría dispuesto a cederlo por menos de esa cifra, por lo que la intención de River será sacarlo a préstamo.

El técnico riverplatense quiere un enganche y quien llena los casilleros es el internacional de 19 años Gianluca Prestianni, con actualidad en el portugués Benfica y pasado en Vélez.

Menos conocidos para el fútbol argentino son los defensores señalados: el central colombiano de 27 años Julián Millán, de Nacional de Uruguay, y el uruguayo de 21 Kevin Amaro, lateral derecho de Liverpool, también del vecino país.

