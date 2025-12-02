Sin Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio "Nacho" Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez y el colombiano Miguel Borja, a quienes River ya despidió a través de los canales institucionales del club, Marcelo Gallardo puso manos a la obra para empezar a construir el equipo para el año próximo, con la incertidumbre de qué torneo internacional deberá afrontar el club.
Comenzó la danza de nombres en River: la lista de Gallardo
