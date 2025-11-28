¡Bombazo! River preguntó condiciones por Sebastián Villa: en cuánto fue tasado su pase

Villa no seguirá en Mendoza y River preguntó condiciones por su pase.

image

¿Hay chances de que el ex Boca juegue en el Millonario?

Más allá de eso, Balcarce aclaró que se trató de un sondeo y que en el club descartan un posible arribo de Villa al equipo de Gallardo. "En River aseguran que no va a llegar al club, y pienso lo mismo. Dicho eso, sostengo que la situación de él se averiguó", sentenció en el posteo publicado en su cuenta de X, que generó mucho revuelo y versiones cruzadas.

En River aseguran que no va a llegar al club, y pienso lo mismo. Dicho eso, sostengo que la situación de él se averiguó. Por algo puse "aunque cuesta imaginar que pueda llegar a concretarse una transferencia".

Con contrato hasta junio de 2026, es un hecho que el colombiano dará un nuevo salto en su carrera, aunque, pese a las averiguaciones, todo indica que no será al Millonario. No obstante, y por más utópica que parezca esta chance, el mercado ya demostró que siempre trae con sorpresas.