Este viernes, una noticia bomba sacudió el mundo River. En la semana en la que Marcelo Gallardo comenzó con la limpieza del plantel y le comunicó a varios jugadores -entre ellos, a cuatro héroes de Madrid- que no serán tenidos en cuenta de cara al próximo año, en los pasillos del Monumental empezó a sonar fuerte el nombre de un posible refuerzo que hizo temblar el piso: Sebastián Villa, extremo con pasado muy marcado en Boca entre 2018 y 2023.
¡Bombazo! River preguntó condiciones por Sebastián Villa: en cuánto fue tasado su pase
Trascendió la noticia de que River sondeó la situación de Sebastián Villa, el ex Boca que no seguirá en Independiente Rivadavia. Los detalles.