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Detuvieron al folklorista "Ernestito" Villavicencio por presunto abuso sexual

La UFI CAVIG lo investiga por presuntas agresiones de índole sexual. Está preso en la Comisaría 4° de Desamparados y la causa corre bajo absoluta reserva.

Este martes, personal policial de la Brigada de Investigación de la UFI CAVIG llegó al domicilio de Ernesto Villavicencio hijo en Capital y lo detuvo. La orden la firmó el juez Javier Figuerola. "Ernestito", como lo conoce San Juan, quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 4° de Desamparados.

La causa está en manos de la fiscal Alejandra Bazán y corre bajo reserva. Lo que trascendió es que hay al menos dos denuncias en su contra por presuntas agresiones sexuales a una mujer de su familia. Las próximas horas definirán su situación procesal y qué nuevas medidas dispone la Justicia.

La noticia pegó fuerte en el ambiente artístico sanjuanino. "Ernestito" es hijo de Ernesto "Negro" Villavicencio, uno de los nombres más grandes de la música cuyana y autor de "San Juan por mi sangre". Conduce el programa El Fogón y en abril de este año había protagonizado una serenata frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires, lo que lo volvió a poner en el centro de la escena pública.

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En 2022 tuvo un gesto que resonó en la provincia: donó al Museo de la Difunta Correa una guitarra que perteneció a su padre, recuperada años después de un robo. La investigación sigue abierta y bajo reserva.

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