Este martes, personal policial de la Brigada de Investigación de la UFI CAVIG llegó al domicilio de Ernesto Villavicencio hijo en Capital y lo detuvo. La orden la firmó el juez Javier Figuerola. "Ernestito", como lo conoce San Juan, quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 4° de Desamparados.
Detuvieron al folklorista "Ernestito" Villavicencio por presunto abuso sexual
La UFI CAVIG lo investiga por presuntas agresiones de índole sexual. Está preso en la Comisaría 4° de Desamparados y la causa corre bajo absoluta reserva.