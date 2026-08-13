Detuvieron al folklorista "Ernestito" Villavicencio por presunto abuso sexual

La causa está en manos de la fiscal Alejandra Bazán y corre bajo reserva. Lo que trascendió es que hay al menos dos denuncias en su contra por presuntas agresiones sexuales a una mujer de su familia. Las próximas horas definirán su situación procesal y qué nuevas medidas dispone la Justicia.

La noticia pegó fuerte en el ambiente artístico sanjuanino. "Ernestito" es hijo de Ernesto "Negro" Villavicencio, uno de los nombres más grandes de la música cuyana y autor de "San Juan por mi sangre". Conduce el programa El Fogón y en abril de este año había protagonizado una serenata frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires, lo que lo volvió a poner en el centro de la escena pública.