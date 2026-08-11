Colombia: Shakira, Carlos Vives y Maluma se solidarizan con los damnificados

Maluma compartió un mensaje dirigido a las personas afectadas y pidió mantener la unión durante la emergencia.

“Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar. Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas más necesitadas”, manifestó.Luego agregó: “VAMOS COLOMBIA. Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión”.

Por su parte, Sebastián Yatra también utilizó sus redes sociales para referirse a la situación. “Pensando mucho en Colombia y en todos los afectados. Estamos más juntos que nunca en estos momentos”, escribió el cantante.

El mensaje de Carlos Vives tras el sismo

Carlos Vives publicó un mensaje escrito y también compartió un video en el que habló sobre la emergencia y las consecuencias que comenzaban a conocerse en distintas regiones. “Toda nuestra solidaridad con quienes hoy viven momentos de angustia tras el fuerte sismo en nuestro país. Oramos por la seguridad de las familias colombianas, por los heridos y por las comunidades afectadas”, expresó.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia

El terremoto registrado este lunes tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro fue localizado en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El movimiento se sintió con fuerza en Bogotá, Medellín y Cali, mientras que se reportaron graves daños estructurales en el Eje Cafetero. La emergencia mantiene en alerta a los organismos de socorro, mientras continúa el relevamiento de los daños y de las personas afectadas por el sismo.