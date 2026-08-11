El fuerte sismo que sacudió Colombia este lunes continúa generando conmoción mientras se conocen imágenes de los daños y avanza el relevamiento de las víctimas. Frente a la emergencia, numerosas figuras de la música expresaron su preocupación y enviaron mensajes de acompañamiento a las familias afectadas. Entre los artistas que se pronunciaron estuvieron Shakira, Carlos Vives, Maluma, Sebastián Yatra, Fonseca y Ricardo Montaner, quienes utilizaron sus redes sociales para manifestar su solidaridad y, en algunos casos, convocar a sus seguidores a colaborar.
Colombia: Shakira, Carlos Vives y Maluma se solidarizan con los damnificados
Figuras de la música expresaron su preocupación por las personas afectadas, pidieron unidad y anticiparon acciones para colaborar con las comunidades golpeadas por el desastre natural.