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Colombia: Shakira, Carlos Vives y Maluma se solidarizan con los damnificados

Figuras de la música expresaron su preocupación por las personas afectadas, pidieron unidad y anticiparon acciones para colaborar con las comunidades golpeadas por el desastre natural.

El fuerte sismo que sacudió Colombia este lunes continúa generando conmoción mientras se conocen imágenes de los daños y avanza el relevamiento de las víctimas. Frente a la emergencia, numerosas figuras de la música expresaron su preocupación y enviaron mensajes de acompañamiento a las familias afectadas. Entre los artistas que se pronunciaron estuvieron Shakira, Carlos Vives, Maluma, Sebastián Yatra, Fonseca y Ricardo Montaner, quienes utilizaron sus redes sociales para manifestar su solidaridad y, en algunos casos, convocar a sus seguidores a colaborar.

Shakira fue una de las primeras artistas en expresarse tras conocerse la magnitud del terremoto. “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, escribió la cantante.

En su mensaje, destacó la capacidad de los colombianos para mantenerse unidos ante situaciones de emergencia y llamó a estar atentos a las indicaciones para colaborar. “Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, sostuvo.

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Maluma compartió un mensaje dirigido a las personas afectadas y pidió mantener la unión durante la emergencia.

“Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar. Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas más necesitadas”, manifestó.Luego agregó: “VAMOS COLOMBIA. Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión”.

Por su parte, Sebastián Yatra también utilizó sus redes sociales para referirse a la situación. “Pensando mucho en Colombia y en todos los afectados. Estamos más juntos que nunca en estos momentos”, escribió el cantante.

El mensaje de Carlos Vives tras el sismo

Carlos Vives publicó un mensaje escrito y también compartió un video en el que habló sobre la emergencia y las consecuencias que comenzaban a conocerse en distintas regiones. “Toda nuestra solidaridad con quienes hoy viven momentos de angustia tras el fuerte sismo en nuestro país. Oramos por la seguridad de las familias colombianas, por los heridos y por las comunidades afectadas”, expresó.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia

El terremoto registrado este lunes tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro fue localizado en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El movimiento se sintió con fuerza en Bogotá, Medellín y Cali, mientras que se reportaron graves daños estructurales en el Eje Cafetero. La emergencia mantiene en alerta a los organismos de socorro, mientras continúa el relevamiento de los daños y de las personas afectadas por el sismo.

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