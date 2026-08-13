La Iglesia se pronunció en contra de los bautismos que los militantes kirchneristas quieren realizar frente al domicilio de Cristina Kirchner, donde la dos veces presidente de la Nación cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.
La Iglesia rechazó los "bautismos comunitarios" donde CFK cumple prisión domiciliaria
Fue luego de trascender una convocatoria para el 5 de septiembre en el marco de una demanda por la libertad de la expresidente, a quien impulsan como "madrina espiritual". Para el Arzobispado porteño, impartir un sacramento "no es ocasión para expresar opiniones políticas de ningún tipo".