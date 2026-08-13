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La Iglesia rechazó los "bautismos comunitarios" donde CFK cumple prisión domiciliaria

Fue luego de trascender una convocatoria para el 5 de septiembre en el marco de una demanda por la libertad de la expresidente, a quien impulsan como "madrina espiritual". Para el Arzobispado porteño, impartir un sacramento "no es ocasión para expresar opiniones políticas de ningún tipo".

La Iglesia se pronunció en contra de los bautismos que los militantes kirchneristas quieren realizar frente al domicilio de Cristina Kirchner, donde la dos veces presidente de la Nación cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

"La Arquidiócesesis (de Buenos Aires) no ha autorizado bautismos comunitarios fuera de los templos en los próximos meses", sostuvo la institución mediante un comunicado.

Y aprovechó para dejar en claro que "la administración del bautismo no es ocasión para expresar opiniones políticas de ningún orden, sino un momento de fe y de incorporación a la vida de la Iglesia".

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De esa manera, la entidad hizo público su desacuerdo con los bautismos comunitarios que se llevarán a cabo en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Contarán con la presencia del sacerdote Francisco "Paco" Olivera y hay que anotarse previamente.

En el texto, las autoridades católicas marcaron que "en los últimos días han tomado estado público anuncios de celebraciones fuera de los templos parroquiales" e indicaron que "la celebración de cualquier sacramento fuera de los templos requiere el permiso de la autoridad eclesiástica arquidiocesana".

Acerca del bautismo, explicaron que se requiere "el consentimiento expreso del párroco del lugar donde habrá de celebrarse" con el objetivo "de asegurar el debido acompañamiento pastoral de quienes lo reciben".

Los bautismos comunitarios están pautados para el próximo 5 de septiembre a las 16 y Cristina Kirchner va ser la "madrina espiritual". Según se precisó, la ceremonia se caracterizará por "la fraternidad, la sororidad y la justicia social".

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