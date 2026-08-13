La Iglesia rechazó los "bautismos comunitarios" donde CFK cumple prisión domiciliaria

De esa manera, la entidad hizo público su desacuerdo con los bautismos comunitarios que se llevarán a cabo en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Contarán con la presencia del sacerdote Francisco "Paco" Olivera y hay que anotarse previamente.

En el texto, las autoridades católicas marcaron que "en los últimos días han tomado estado público anuncios de celebraciones fuera de los templos parroquiales" e indicaron que "la celebración de cualquier sacramento fuera de los templos requiere el permiso de la autoridad eclesiástica arquidiocesana".

Acerca del bautismo, explicaron que se requiere "el consentimiento expreso del párroco del lugar donde habrá de celebrarse" con el objetivo "de asegurar el debido acompañamiento pastoral de quienes lo reciben".

Los bautismos comunitarios están pautados para el próximo 5 de septiembre a las 16 y Cristina Kirchner va ser la "madrina espiritual". Según se precisó, la ceremonia se caracterizará por "la fraternidad, la sororidad y la justicia social".