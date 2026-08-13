Revelan que Maradona agonizó durante 12 horas en una audicencia del juicio por su muerte

El perito también mencionó los registros de taquicardia y presión arterial elevada que fueron consignados por los enfermeros durante ese período.

Según explicó, si un paciente llegara a su consultorio con esos valores, indicaría medicación para corregirlos. Además, sostuvo que frente a esos síntomas lo adecuado habría sido incrementar la complejidad de la asistencia. “Los médicos no cambiaron su conducta”, señaló al referirse al tratamiento que recibía Maradona.

Durante el proceso judicial quedó establecido que los principales responsables de su seguimiento médico eran el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, ambos imputados en la causa.

La miocardiopatía y la medicación suspendida

Para elaborar sus conclusiones, Di Niro revisó la historia clínica del exfutbolista y puso especial atención en el episodio de insuficiencia cardíaca que sufrió en el año 2000, cuando fue internado primero en Uruguay y luego en Argentina.

Tras aquel cuadro, los médicos diagnosticaron una miocardiopatía dilatada que, con el paso del tiempo, logró estabilizarse. Sin embargo, el especialista explicó que las lesiones producidas por ese tipo de daño cardíaco son “crónicas y definitivas”.

El cardiólogo también se refirió a la reciente revelación de que Maradona habría dejado de tomar un medicamento para la hipertensión poco antes de su muerte. “Uno en general no suspende la medicación de la miocardiopatía, incluso aunque mejore la capacidad de eyección del corazón”, declaró. Además, remarcó que esos fármacos no solo se utilizan para controlar la presión arterial, sino también para tratar la insuficiencia cardíaca.

Estudios pendientes y acusados en el juicio

Durante su exposición, Di Niro consideró que los estudios realizados al exjugador fueron “básicos” y sostuvo que existían otras herramientas diagnósticas más precisas para evaluar una cardiopatía, entre ellas el estudio de perfusión miocárdica.

En el juicio también se recordó la declaración del cardiólogo Oscar Franco, quien afirmó que en septiembre de 2020 Leopoldo Luque evitó que Maradona se realizara ese examen en una clínica de La Plata.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020. La causa de muerte fue determinada como un edema agudo de pulmón en un paciente con una miocardiopatía crónica reagudizada por insuficiencia cardíaca.

Además de Luque y Cosachov, son juzgados el psicoanalista Carlos Díaz, la médica Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual.