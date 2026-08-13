Después de la menopausia y tras años de espera, fue mamá a los 62 años

Por su edad, el procedimiento requirió la utilización de óvulos donados para formar el embrión que luego fue transferido al útero. “Siempre quise ser madre”, contó la mujer después del nacimiento. Y resumió el proceso con una frase: “Fue un embarazo perfecto”.

El nacimiento se produjo mediante una cesárea programada en el Hospital San Felipe. David nació con 2,750 kilos y permaneció inicialmente en el área de Neonatología, mientras su madre continuaba internada en observación.

Después del parto, Mabel aseguró que se encontraba bien y habló de la llegada de su hijo con evidente emoción: “Estoy perfecta. Es precioso, nació sano y bien”.

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La mujer también destacó el acompañamiento médico durante todo el proceso y sostuvo que su estado de salud fue un factor importante para atravesar la gestación. La obstetra Romina Ruffini, responsable del seguimiento, señaló que la gestación evolucionó sin complicaciones y destacó el cumplimiento de los controles durante todo el embarazo.

“Tuvo un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”, afirmó la profesional al referirse al proceso que terminó con el nacimiento de David.

El caso se convirtió así en una historia poco habitual dentro de Argentina: una mujer que, a los 62 años y después de la menopausia, logró concretar su primera maternidad mediante una técnica de reproducción asistida.

La ovodonación es una técnica de reproducción asistida que permite utilizar óvulos donados para formar un embrión y posteriormente transferirlo al útero.

En mujeres que ya atravesaron la menopausia, un embarazo espontáneo es excepcional. Por eso, el caso de Mabel se encuentra directamente relacionado con los avances de las técnicas de fertilidad.

La propia mujer resumió su experiencia desde una mirada personal: “No me di por vencida”. También sostuvo que la menopausia no significó para ella el final de su deseo de ser madre y destacó el avance de la ciencia y el acompañamiento médico que recibió.

El nacimiento de David cerró así una historia que Mabel había comenzado muchos años atrás y que finalmente tuvo su desenlace en San Nicolás: a los 62 años, fue mamá por primera vez.