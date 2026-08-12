La preocupación de una familia de la provincia de Santa Cruz crece con las horas tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. Se trata de los allegados a Gonzalo Galván, un psicólogo argentino radicado en el país vecino, con quien se perdió todo tipo de contacto desde el pasado lunes.
Buscan a un psicólogo argentino tras el terremoto en Colombia
Gonzalo Galván, oriundo de Las Heras, Santa Cruz, reside en el país cafetero y sus allegados no logran comunicarse con él desde el pasado lunes. Iniciaron una campaña en redes para dar con su paradero.