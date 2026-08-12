Buscan a un psicólogo argentino tras el terremoto en Colombia

Galván es oriundo de la localidad santacruceña de Las Heras, donde aún viven familiares y amigos. Ante la falta de respuestas tras el desastre natural, la comunidad lanzó una campaña de búsqueda que comenzó a difundirse a través de las redes sociales y emisoras radiales locales, como FM Las Heras 92.1, solicitando cualquier información que permita saber cómo se encuentra.

Según aclararon los voceros del pedido, hasta el momento no hay datos oficiales ni indicios de que el profesional se encuentre entre las víctimas o afectados directos del sismo; la alerta se encendió únicamente debido a la interrupción de las comunicaciones posteriores al fenómeno. "La intención es saber que está bien y llevar tranquilidad a su entorno en Argentina", explicaron.