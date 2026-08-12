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Buscan a un psicólogo argentino tras el terremoto en Colombia

Gonzalo Galván, oriundo de Las Heras, Santa Cruz, reside en el país cafetero y sus allegados no logran comunicarse con él desde el pasado lunes. Iniciaron una campaña en redes para dar con su paradero.

La preocupación de una familia de la provincia de Santa Cruz crece con las horas tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. Se trata de los allegados a Gonzalo Galván, un psicólogo argentino radicado en el país vecino, con quien se perdió todo tipo de contacto desde el pasado lunes.

Galván es oriundo de la localidad santacruceña de Las Heras, donde aún viven familiares y amigos. Ante la falta de respuestas tras el desastre natural, la comunidad lanzó una campaña de búsqueda que comenzó a difundirse a través de las redes sociales y emisoras radiales locales, como FM Las Heras 92.1, solicitando cualquier información que permita saber cómo se encuentra.

Según aclararon los voceros del pedido, hasta el momento no hay datos oficiales ni indicios de que el profesional se encuentre entre las víctimas o afectados directos del sismo; la alerta se encendió únicamente debido a la interrupción de las comunicaciones posteriores al fenómeno. "La intención es saber que está bien y llevar tranquilidad a su entorno en Argentina", explicaron.

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Quién es el profesional buscado

Gonzalo Galván se desempeña en Colombia como psicólogo clínico, investigador y director académico. Posee una destacada trayectoria internacional vinculada al desarrollo de la salud mental avanzada, adicciones y abordaje del trauma. Además, cuenta con más de 50 publicaciones científicas realizadas en conjunto con universidades y hospitales de diversos países.

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