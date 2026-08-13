La Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro de 24 horas que estaba previsto para este viernes 14 de agosto en los servicios de colectivos del interior del país. La decisión significa que en San Juan el transporte público funcionará con normalidad, luego de que el gremio y las cámaras empresarias retomaran las negociaciones salariales.
La UTA suspendió el paro y los colectivos circularán con normalidad
La medida de fuerza prevista para este viernes 14 de agosto quedó suspendida. Los colectivos circularán normalmente en San Juan y la negociación salarial continuará el jueves 20.