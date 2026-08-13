La UTA suspendió el paro y los colectivos circularán con normalidad

El gremio reclama una recomposición salarial y la incorporación de sumas fijas al salario básico.

Qué pasaba en San Juan

Durante este jueves, desde la seccional San Juan de la UTA habían confirmado que los choferes locales iban a adherir a la medida si finalmente se concretaba. La suspensión del paro cambió ese escenario. Este viernes no habrá interrupciones previstas en el servicio de colectivos por este conflicto.

El secretario general de la UTA a nivel nacional, Roberto Fernández, explicó que la medida fue suspendida para darle una nueva oportunidad al diálogo. “Suspendemos la medida para la solución a nuestro reclamo, que es el sueldo para el sostén de nuestra familia”, sostuvo el dirigente.

La suspensión del paro no significa que el conflicto haya terminado. Las partes volverán a reunirse el 20 de agosto para intentar alcanzar un acuerdo que permita resolver la diferencia salarial que mantiene enfrentados al gremio y las empresas.

Por ahora, el dato concreto para los usuarios sanjuaninos es uno: este viernes 14 de agosto habrá colectivos con normalidad.