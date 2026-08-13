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La UTA suspendió el paro y los colectivos circularán con normalidad

La medida de fuerza prevista para este viernes 14 de agosto quedó suspendida. Los colectivos circularán normalmente en San Juan y la negociación salarial continuará el jueves 20.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro de 24 horas que estaba previsto para este viernes 14 de agosto en los servicios de colectivos del interior del país. La decisión significa que en San Juan el transporte público funcionará con normalidad, luego de que el gremio y las cámaras empresarias retomaran las negociaciones salariales.

El entendimiento alcanzado este jueves permitió dejar en suspenso la medida de fuerza y establecer una nueva audiencia para el jueves 20 de agosto, cuando las partes volverán a discutir el reclamo salarial de los choferes.

El paro había sido anunciado por la UTA ante la falta de avances en la negociación con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). El reclamo se concentra en los trabajadores del interior, cuyos salarios quedaron por debajo de los valores acordados para los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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Qué pasaba en San Juan

Durante este jueves, desde la seccional San Juan de la UTA habían confirmado que los choferes locales iban a adherir a la medida si finalmente se concretaba. La suspensión del paro cambió ese escenario. Este viernes no habrá interrupciones previstas en el servicio de colectivos por este conflicto.

El secretario general de la UTA a nivel nacional, Roberto Fernández, explicó que la medida fue suspendida para darle una nueva oportunidad al diálogo. “Suspendemos la medida para la solución a nuestro reclamo, que es el sueldo para el sostén de nuestra familia”, sostuvo el dirigente.

La suspensión del paro no significa que el conflicto haya terminado. Las partes volverán a reunirse el 20 de agosto para intentar alcanzar un acuerdo que permita resolver la diferencia salarial que mantiene enfrentados al gremio y las empresas.

Por ahora, el dato concreto para los usuarios sanjuaninos es uno: este viernes 14 de agosto habrá colectivos con normalidad.

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