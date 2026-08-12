La cifra de víctimas mortales por el devastador terremoto que sacudió a Colombia ascendió a 240 personas. En medio del dolor y las tareas de rescate entre los escombros, el Gobierno nacional confirmó la implementación de un esquema de subsidios económicos destinados a las familias que perdieron sus viviendas y pertenencias.
Confirman 240 muertos por el terremoto y el Gobierno anunció ayuda para los damnificados
El presidente Abelardo De La Espriella recorrió la zona del epicentro y garantizó asistencia económica para las familias afectadas. Hasta el momento se contabilizaron 96 réplicas del sismo.