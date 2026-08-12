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Confirman 240 muertos por el terremoto y el Gobierno anunció ayuda para los damnificados

El presidente Abelardo De La Espriella recorrió la zona del epicentro y garantizó asistencia económica para las familias afectadas. Hasta el momento se contabilizaron 96 réplicas del sismo.

La cifra de víctimas mortales por el devastador terremoto que sacudió a Colombia ascendió a 240 personas. En medio del dolor y las tareas de rescate entre los escombros, el Gobierno nacional confirmó la implementación de un esquema de subsidios económicos destinados a las familias que perdieron sus viviendas y pertenencias.

El presidente Abelardo De La Espriella se trasladó hasta la zona más golpeada por el sismo para supervisar personalmente los trabajos de asistencia e infraestructura. Durante la recorrida, el mandatario afirmó que estará al frente del operativo de emergencia y remarcó su compromiso con cada una de las personas damnificadas.

Paralelamente, los organismos técnicos y de gestión del riesgo informaron que la tierra no ha dejado de moverse, ya que se registraron al menos 96 réplicas tras el impacto principal. Por este motivo, los equipos de rescate mantienen la alerta roja y continúan con la búsqueda de sobrevivientes mientras se evalúan los daños materiales en los distintos municipios.

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