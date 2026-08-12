"No tengo dudas, fue peor que el 77": el sanjuanino sobre el terremoto en Colombia

La comparación con el terremoto de Caucete de 1977, que también vivió siendo sanjuanino, fue inevitable. Y su conclusión fue contundente: "No tengo dudas que este fue mucho peor que el de 1977 en San Juan".

Réplicas, derrumbes y sin hospitales

El panorama que describió Cáceres desde Pereira es preocupante. Varias viviendas de vecinos sufrieron daños, especialmente las ubicadas en esquinas y las construcciones antiguas de varios pisos. "Acá la ciudad tiene muchos lugares derrumbados por completo. Al ser un pueblo viejo, fallaron las estructuras ante algo así", explicó.

A eso se suman las dificultades para acceder a atención médica. "No hay hospitales ni urgencias actualmente por la situación que hay todavía", advirtió. Las réplicas continúan registrándose: durante la propia videollamada se produjo una de 3,1 grados. "El tema ahora son las réplicas", señaló.

La falta de energía eléctrica y las dificultades de comunicación fueron los principales obstáculos que impidieron que su familia lo localizara durante las primeras horas. La conexión finalmente fue posible a través de una aplicación, ya que las líneas telefónicas y WhatsApp seguían presentando inconvenientes en la zona.

Las gracias entre lágrimas

Al final de la videollamada, Cáceres se quebró. Sabía que desde San Juan habían movido cielo y tierra para encontrarlo: organismos oficiales, medios de comunicación y particulares que ayudaron a difundir su búsqueda. "Mil gracias, qué más puedo decir. Sabía que estaban moviendo cielo y tierra para encontrarnos. Agradecerle a todo el mundo por poder unirnos de nuevo. Estamos bien, gracias a todo el mundo", cerró, entre lágrimas.

Carla, por su parte, también agradeció públicamente a quienes colaboraron durante las horas de incertidumbre. Antes de cortar la llamada, le expresó a su padre el deseo que resume todo: volver a verlo y poder darle un abrazo.