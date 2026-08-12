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"No tengo dudas, fue peor que el 77": el sanjuanino sobre el terremoto en Colombia

Carlos Cáceres, el sanjuanino radicado en Pereira que fue declarado desaparecido tras el terremoto de 7,4 grados en Colombia, se comunicó por videollamada con su hija Carla desde la casa donde reside junto a su pareja.

Horas de angustia e incertidumbre terminaron con una videollamada. Carlos Cáceres, el sanjuanino oriundo de Rivadavia que lleva más de cinco años radicado en Pereira, Colombia, logró comunicarse con su hija Carla, quien reside en San Juan desde hace seis meses. La joven grabó la conversación y la compartió con los medios para que todos pudieran ver cómo estaba su padre.

Cáceres había sido incluido en el listado oficial de desaparecidos tras el terremoto de 7,4 grados que sacudió Colombia el lunes por la mañana y que dejó hasta el momento 239 víctimas fatales y centenares de heridos. Fue localizado junto a su pareja Graciela en la vivienda donde residen, sin daños materiales, aunque en estado de shock.

El hombre de 69 años describió cómo vivió el momento exacto en que comenzó el sismo. Estaba durmiendo junto a su pareja cuando el movimiento los sorprendió. "El terremoto nos agarró con Graciela en la cama, estábamos durmiendo, y se empezó a mover todo: parecía una montaña rusa lo que se vivía. Con decirte que me tiró cuando quise salir afuera para buscar un lugar abierto. No pasaba más, fue tremendamente largo", relató.

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La comparación con el terremoto de Caucete de 1977, que también vivió siendo sanjuanino, fue inevitable. Y su conclusión fue contundente: "No tengo dudas que este fue mucho peor que el de 1977 en San Juan".

Réplicas, derrumbes y sin hospitales

El panorama que describió Cáceres desde Pereira es preocupante. Varias viviendas de vecinos sufrieron daños, especialmente las ubicadas en esquinas y las construcciones antiguas de varios pisos. "Acá la ciudad tiene muchos lugares derrumbados por completo. Al ser un pueblo viejo, fallaron las estructuras ante algo así", explicó.

A eso se suman las dificultades para acceder a atención médica. "No hay hospitales ni urgencias actualmente por la situación que hay todavía", advirtió. Las réplicas continúan registrándose: durante la propia videollamada se produjo una de 3,1 grados. "El tema ahora son las réplicas", señaló.

La falta de energía eléctrica y las dificultades de comunicación fueron los principales obstáculos que impidieron que su familia lo localizara durante las primeras horas. La conexión finalmente fue posible a través de una aplicación, ya que las líneas telefónicas y WhatsApp seguían presentando inconvenientes en la zona.

Las gracias entre lágrimas

Al final de la videollamada, Cáceres se quebró. Sabía que desde San Juan habían movido cielo y tierra para encontrarlo: organismos oficiales, medios de comunicación y particulares que ayudaron a difundir su búsqueda. "Mil gracias, qué más puedo decir. Sabía que estaban moviendo cielo y tierra para encontrarnos. Agradecerle a todo el mundo por poder unirnos de nuevo. Estamos bien, gracias a todo el mundo", cerró, entre lágrimas.

Carla, por su parte, también agradeció públicamente a quienes colaboraron durante las horas de incertidumbre. Antes de cortar la llamada, le expresó a su padre el deseo que resume todo: volver a verlo y poder darle un abrazo.

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