Boca ya tiene sede para jugar contra Vélez por la Copa Argentina

Boca y Vélez serán los encargados de cerrar la llave de octavos el miércoles 2 de septiembre, desde las 21:15.

El equipo de La Ribera viene de avanzar de ronda luego de superar a Sarmiento de Junín por 2-0 en los 16avos de final, mientras que el equipo de Liniers sacó su pasaje tras vencer a Gimnasia y Tiro de Salta por el mismo resultado.