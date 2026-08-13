El encuentro entre Boca y Vélez por la Copa Argentina ya tiene sede definida y será en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Según pudo saberse, desde la cuenta oficial de la competencia confirmaron la sede y el ganador del encuentro entre el "Xeneize" y el "Fortín" se medirá al vencedor entre Racing y Belgrano de Córdoba.
Boca ya tiene sede para jugar contra Vélez por la Copa Argentina
El encuentro entre Boca y Vélez se disputará el 2 de septiembre; ambos equipos buscarán un lugar en los cuartos de final.