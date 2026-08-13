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Boca ya tiene sede para jugar contra Vélez por la Copa Argentina

El encuentro entre Boca y Vélez se disputará el 2 de septiembre; ambos equipos buscarán un lugar en los cuartos de final.

El encuentro entre Boca y Vélez por la Copa Argentina ya tiene sede definida y será en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Según pudo saberse, desde la cuenta oficial de la competencia confirmaron la sede y el ganador del encuentro entre el "Xeneize" y el "Fortín" se medirá al vencedor entre Racing y Belgrano de Córdoba.

Boca y Vélez serán los encargados de cerrar la llave de octavos el miércoles 2 de septiembre, desde las 21:15.

El equipo de La Ribera viene de avanzar de ronda luego de superar a Sarmiento de Junín por 2-0 en los 16avos de final, mientras que el equipo de Liniers sacó su pasaje tras vencer a Gimnasia y Tiro de Salta por el mismo resultado.

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Por el momento, la única sede que falta confirmar es la del partido entre Estudiantes de La Plata y Barracas Central el jueves 27 de agosto.

Por su parte, el único clasificado a cuartos de final es Atlético Tucumán, que supo desplegar su mejor fútbol y contundencia para eliminar con goleada incluida por 4-0 a Independiente y espera al vencedor de Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Partidos restantes de octavos de final por Copa Argentina

  • Deportivo Riestra - Gimnasia y Esgrima La Plata - 18/8 - 17:00 - Estadio Norberto "Tito" Tomaghello
  • Banfield - Ferrocarril Midland - 18/8 - 21:15 - Estadio Nuevo Francisco Urbano
  • Racing - Belgrano (C) - 19/8 - 19:15 - Estadio Único La Pedrera
  • Aldosivi - Independiente Rivadavia (M) - 26/8 - 21:15 - Estadio Florencio Sola
  • Estudiantes de La Plata - Barracas Central - 27/8 - 19:00 - Sede a confirmar
  • Platense - Instituto (C) - 27/8 - 21:15 - Estadio Marcelo Bielsa
  • Vélez - Boca - 2/9 - 21:15 - Estadio Mario Alberto Kempes

FUENTE: Agencia NA

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