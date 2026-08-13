Colapinto se queda en Alpine y encima lidera el ranking del F1 Fantasy: la temporada que lo cambió todo

La escudería francesa valoró la evolución del argentino, que respondió arriba del monoplaza y superó las expectativas internas. Completó todas las carreras entre 2025 y 2026, sumó 19 puntos en la temporada actual y es el tercer piloto con más vueltas completadas en lo que va del año. En la competencia interna con Pierre Gasly, Colapinto lo superó en tres tandas clasificatorias y en cuatro carreras.

A eso se suma la confirmación del apoyo económico de su principal sponsor, que ratificó su acompañamiento para toda la carrera del piloto. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, había anticipado a fines de junio que la decisión se tomaría antes del receso. Puertas adentro, todo indica que está cerrado y el anuncio oficial podría llegar después del Gran Premio de Países Bajos.

Los números que lo convirtieron en negocio también en el Fantasy

El rendimiento de Colapinto en pista tuvo su reflejo directo en el F1 Fantasy, el juego oficial de la categoría que replica el formato del Gran DT y moviliza a miles de fanáticos por temporada. Cada resultado en carrera se traduce en puntos y en variaciones del valor de cada piloto en el mercado virtual.

Desde el inicio de la temporada 2026, Colapinto protagonizó el mayor salto de valor de toda la grilla: arrancó cotizando USD 6,2 millones y hoy figura en USD 11,2 millones, un incremento de USD 5 millones que lo ubica por encima de Liam Lawson, Esteban Ocon, Kimi Antonelli y Lewis Hamilton en el ranking de revalorizaciones. Para dimensionarlo: su compañero en Alpine, Pierre Gasly, comenzó el año en USD 12 millones y subió apenas USD 1 millón hasta los USD 13 millones actuales.

En el juego acumula 123 puntos totales, con su mejor rendimiento en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde cosechó 27 unidades. Gran parte de ese puntaje viene de sus adelantamientos: con 73 sobrepasos en lo que va del año, Colapinto es el cuarto piloto que más avanzó posiciones en carrera, superado solo por Verstappen, Ocon y Gasly.

Quienes apostaron por él al inicio del año en el Fantasy vieron su inversión prácticamente duplicada. Los que lo elijan de cara a la segunda mitad del campeonato lo harán sabiendo que Colapinto llega renovado, respaldado y con la Fórmula 1 ya asegurada para 2027.

A eso se suma la confirmación del apoyo económico de su principal sponsor, que ratificó su acompañamiento para toda la carrera del piloto. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, había anticipado a fines de junio que la decisión se tomaría antes del receso. Puertas adentro, todo indica que está cerrado y el anuncio oficial podría llegar después del Gran Premio de Países Bajos.

Los números que lo convirtieron en negocio también en el Fantasy

El rendimiento de Colapinto en pista tuvo su reflejo directo en el F1 Fantasy, el juego oficial de la categoría que replica el formato del Gran DT y moviliza a miles de fanáticos por temporada. Cada resultado en carrera se traduce en puntos y en variaciones del valor de cada piloto en el mercado virtual.

Desde el inicio de la temporada 2026, Colapinto protagonizó el mayor salto de valor de toda la grilla: arrancó cotizando USD 6,2 millones y hoy figura en USD 11,2 millones, un incremento de USD 5 millones que lo ubica por encima de Liam Lawson, Esteban Ocon, Kimi Antonelli y Lewis Hamilton en el ranking de revalorizaciones. Para dimensionarlo: su compañero en Alpine, Pierre Gasly, comenzó el año en USD 12 millones y subió apenas USD 1 millón hasta los USD 13 millones actuales.

En el juego acumula 123 puntos totales, con su mejor rendimiento en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde cosechó 27 unidades. Gran parte de ese puntaje viene de sus adelantamientos: con 73 sobrepasos en lo que va del año, Colapinto es el cuarto piloto que más avanzó posiciones en carrera, superado solo por Verstappen, Ocon y Gasly.

Quienes apostaron por él al inicio del año en el Fantasy vieron su inversión prácticamente duplicada. Los que lo elijan de cara a la segunda mitad del campeonato lo harán sabiendo que Colapinto llega renovado, respaldado y con la Fórmula 1 ya asegurada para 2027.