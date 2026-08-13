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San Juan 8 > Policiales > ladrón

Fueron a buscar a un supuesto ladrón y terminaron atacando a un trabajador

Entraron a una barbería de Rivadavia buscando a un hombre señalado por un robo. Como no estaba, atacaron al trabajador del local. Todo quedó registrado por las cámaras.

La tranquilidad de una barbería de Rivadavia terminó alterada por una situación tan insólita como preocupante: un grupo de hombres llegó al local buscando a una persona a la que señalaban por un presunto robo, pero como no la encontraron, el ataque terminó dirigido contra el trabajador del lugar.

El episodio ocurrió en la barbería Black & White, ubicada sobre calle Comandante Cabot, entre Sargento Acosta y Echeverría, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

Según las primeras informaciones, los sujetos ingresaron al local con la intención de encontrar al supuesto sospechoso. Sin embargo, el hombre que buscaban no se encontraba allí.

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La situación, lejos de terminar, tomó otro rumbo. De acuerdo con lo que surge de la investigación, uno de los individuos habría exhibido un arma y, en medio de la tensión, el grupo terminó agrediendo al barbero.

El trabajador, que no tendría relación con el supuesto robo que habría originado el episodio, sufrió una herida en el rostro.

Las imágenes de las cámaras quedaron incorporadas a la investigación y podrían ser clave para reconstruir lo ocurrido e identificar a los involucrados. Ahora, los investigadores buscan determinar quiénes fueron los agresores, a quién pretendían encontrar y qué ocurrió exactamente dentro de la barbería.

Por el momento, no trascendieron las identidades de los sospechosos ni mayores detalles sobre el supuesto robo que habría desencadenado la violenta reacción.

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