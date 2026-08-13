La tranquilidad de una barbería de Rivadavia terminó alterada por una situación tan insólita como preocupante: un grupo de hombres llegó al local buscando a una persona a la que señalaban por un presunto robo, pero como no la encontraron, el ataque terminó dirigido contra el trabajador del lugar.
Fueron a buscar a un supuesto ladrón y terminaron atacando a un trabajador
Entraron a una barbería de Rivadavia buscando a un hombre señalado por un robo. Como no estaba, atacaron al trabajador del local. Todo quedó registrado por las cámaras.