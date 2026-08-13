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Inflación: qué pasó en Cuyo y cuáles fueron los precios que más subieron segun INDEC

La inflación nacional fue del 2,1% en julio, pero Cuyo registró 1,9%, el menor incremento entre las regiones del país. En San Juan, el dato se completa con fuertes subas en transporte y papelería.

La inflación volvió a acelerarse en julio y alcanzó el 2,1% a nivel nacional, pero San Juan quedó dentro de la región que mejor resistió la suba de precios. Según el INDEC, Cuyo registró una inflación del 1,9%, dos décimas por debajo del promedio del país y la cifra más baja entre las regiones relevadas.

El dato cobra relevancia porque el IPC nacional cortó una racha de tres meses por debajo del 2%. En julio, la inflación fue del 2,1%, acumuló 19,3% en los primeros siete meses de 2026 y llegó al 33,8% interanual.

Dentro de la región, algunos rubros mostraron aumentos muy por encima del índice general.

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El mayor incremento correspondió a “Periódicos, diarios, revistas, libros y artículos de papelería”, con una suba del 8,4%. Le siguió Transporte público, que aumentó 8,3%. Ambos movimientos quedaron muy por encima del 1,9% general de Cuyo y explicaron parte de las variaciones más fuertes de la canasta durante julio.

Pero el informe también dejó un dato llamativo en sentido contrario: el calzado bajó 2,5% en Cuyo. Fue el único rubro mencionado con una variación negativa significativa. También tuvieron un comportamiento moderado las prendas de vestir y materiales, con una suba de apenas 0,1%.

Así, mientras el dato nacional volvió a ubicarse por encima del 2%, Cuyo cerró julio con el menor aumento regional de precios, aunque con fuertes diferencias entre los distintos productos y servicios que componen la canasta.

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