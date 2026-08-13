Inflación: qué pasó en Cuyo y cuáles fueron los precios que más subieron segun INDEC

El mayor incremento correspondió a “Periódicos, diarios, revistas, libros y artículos de papelería”, con una suba del 8,4%. Le siguió Transporte público, que aumentó 8,3%. Ambos movimientos quedaron muy por encima del 1,9% general de Cuyo y explicaron parte de las variaciones más fuertes de la canasta durante julio.

Pero el informe también dejó un dato llamativo en sentido contrario: el calzado bajó 2,5% en Cuyo. Fue el único rubro mencionado con una variación negativa significativa. También tuvieron un comportamiento moderado las prendas de vestir y materiales, con una suba de apenas 0,1%.

Así, mientras el dato nacional volvió a ubicarse por encima del 2%, Cuyo cerró julio con el menor aumento regional de precios, aunque con fuertes diferencias entre los distintos productos y servicios que componen la canasta.