La inflación volvió a acelerarse en julio y alcanzó el 2,1% a nivel nacional, pero San Juan quedó dentro de la región que mejor resistió la suba de precios. Según el INDEC, Cuyo registró una inflación del 1,9%, dos décimas por debajo del promedio del país y la cifra más baja entre las regiones relevadas.
Inflación: qué pasó en Cuyo y cuáles fueron los precios que más subieron segun INDEC
La inflación nacional fue del 2,1% en julio, pero Cuyo registró 1,9%, el menor incremento entre las regiones del país. En San Juan, el dato se completa con fuertes subas en transporte y papelería.