Canadá tuvo su fiesta y el Mundial sumó otra apertura histórica

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La apertura contó con la participación de reconocidos artistas internacionales como Alanis Morissette, Alessia Cara, Michael Bublé, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Elyanna, Sanjoy, Vegedream y William Prince, quienes aportaron música y color a una celebración que fue seguida por miles de espectadores en el estadio y millones alrededor del mundo.

Alessia Cara abrió el segmento musical, mientras que Nora Fatehi, Sanjoy y Vegedream mantuvieron el clima festivo durante buena parte del espectáculo. Sobre el cierre, Jessie Reyez fue una de las encargadas de levantar al público antes de la salida de los equipos al campo de juego.

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La Copa del Mundo 2026 quedará en la historia no solo por contar con 48 selecciones participantes, sino también por presentar una particularidad inédita: tres ceremonias inaugurales, una en cada país organizador.

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La primera se realizó el jueves en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde el seleccionado local venció a Sudáfrica y dio inicio formal al torneo.

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En aquella celebración participaron artistas como Maná, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin y Shakira, además de la presencia del presidente de FIFA, Gianni Infantino, y la actriz mexicana Salma Hayek.

La tercera y última apertura está prevista para realizarse en Estados Unidos, antes del encuentro entre el seleccionado norteamericano y Paraguay, completando así una trilogía de celebraciones nunca antes vista en una Copa del Mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2065509542805504053&partner=&hide_thread=false ASÍ SE VIVIÓ LA CEREMONIA EN CANADÁ



A pura música y color se vivió una fiesta en Toronto antes del duelo ante Bosnia en el #MundialEnDSPORTS. https://t.co/gS2iM79Bot — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

Canadá será sede de 13 de los 104 partidos previstos para el Mundial 2026. Toronto y Vancouver son las dos ciudades elegidas para albergar encuentros de la máxima cita del fútbol internacional.

Con esta segunda ceremonia, el país norteamericano mostró al mundo su identidad cultural y se sumó oficialmente a una Copa del Mundo que ya comenzó a desplegar toda su magnitud en América del Norte.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan y realiza una cobertura especial de la Copa del Mundo 2026. Además, transmite todos los partidos de la Selección Argentina a través de su pantalla.