Boca empata ante Defensa y Justicia en busca del tan ansiado titulo

Boca suma 60 puntos, la misma cantidad que Argentinos Juniors, pero cuenta con una amplia diferencia de gol a su favor. Un triunfo ante el Halcón podría acercarlo de manera decisiva a la consagración.

El Xeneize también busca cerrar la fase regular con una buena posición de cara a los playoffs. Además, mantiene otros objetivos en la temporada, con la Copa Sudamericana y la Copa Argentina como competencias en las que también aspira a llegar a las instancias decisivas.

Del otro lado estará Defensa y Justicia, que llega en un buen momento y ocupa el cuarto puesto de la Zona A, con 28 unidades. El equipo visitante buscará sumar en la Bombonera y todavía tiene posibilidades de superar a Boca en la tabla anual.

El Halcón marcha undécimo en esa clasificación y necesita seguir sumando para asegurar su lugar en la próxima Copa Sudamericana. Por eso, el partido tendrá importancia para ambos equipos, aunque Boca llega con la posibilidad de acercarse al título.

Formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; César Pérez, Santiago Sosa; Juan Manuel Gutiérrez, David Barbona, Jeremías Lucco; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.