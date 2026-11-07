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Boca empata ante Defensa y Justicia en busca del tan ansiado titulo

El Halcón es más y volvió a avisar con un tiro de Martínez al caño. Al Xeneize le alcanza este empate para ser campeón de Liga.

Boca va su primer título en más de tres años. Este sábado, el Xeneize recibe a Defensa y Justicia en la Bombonera por la 16° y última fecha del Torneo Clausura con un único gran objetivo: ganar y consagrarse campeón de la Tabla Anual 2026.

Boca Juniors recibe este sábado a Defensa y Justicia en la Bombonera con la posibilidad de dar un paso decisivo hacia el título de Campeón de Liga.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con una ventaja importante en la tabla anual.

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Boca suma 60 puntos, la misma cantidad que Argentinos Juniors, pero cuenta con una amplia diferencia de gol a su favor. Un triunfo ante el Halcón podría acercarlo de manera decisiva a la consagración.

El Xeneize también busca cerrar la fase regular con una buena posición de cara a los playoffs. Además, mantiene otros objetivos en la temporada, con la Copa Sudamericana y la Copa Argentina como competencias en las que también aspira a llegar a las instancias decisivas.

Del otro lado estará Defensa y Justicia, que llega en un buen momento y ocupa el cuarto puesto de la Zona A, con 28 unidades. El equipo visitante buscará sumar en la Bombonera y todavía tiene posibilidades de superar a Boca en la tabla anual.

El Halcón marcha undécimo en esa clasificación y necesita seguir sumando para asegurar su lugar en la próxima Copa Sudamericana. Por eso, el partido tendrá importancia para ambos equipos, aunque Boca llega con la posibilidad de acercarse al título.

Formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; César Pérez, Santiago Sosa; Juan Manuel Gutiérrez, David Barbona, Jeremías Lucco; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

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