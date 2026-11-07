El Ministerio Público de Paraguay imputó este sábado al expresidente Santiago Peña por presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, en el marco de la investigación conocida como causa Ueno Bank. La fiscalía solicitó su prisión preventiva y la inhibición de sus bienes.
Paraguay en 48 horas: renuncia, destitución, detención e imputación de su ahora ex presidente
El Ministerio Público paraguayo imputó al expresidente Santiago Peña y al ex titular del Banco Central, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, por presuntos delitos vinculados a la causa Ueno Bank. Los fiscales solicitaron prisión preventiva e inhibición de bienes para ambos. Peña fue destituido por el Congreso y Pedro Alliana asumió la presidencia.