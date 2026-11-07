Paraguay en 48 horas: renuncia, destitución, detención e imputación de su ahora ex presidente

La crisis bancaria y la destitución

Peña deberá enfrentar un proceso judicial por el escandaloso cierre de Ueno Bank, una crisis que afectó a millones de ahorristas.

El Congreso paraguayo destituyó al expresidente mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones. La decisión fue aprobada por 44 votos a favor y un ausente.

Tras su detención, Peña fue trasladado a un cuartel militar de élite, luego de las protestas registradas frente a su casa.

Con su salida, se convirtió en el segundo presidente elegido democráticamente en Paraguay en ser destituido desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, en febrero de 1989. El antecedente fue Fernando Lugo, removido del cargo el 22 de junio de 2012.

Pedro Alliana asumió la presidencia este viernes y prometió resarcir a todos los afectados por la crisis bancaria.