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Paraguay en 48 horas: renuncia, destitución, detención e imputación de su ahora ex presidente

El Ministerio Público paraguayo imputó al expresidente Santiago Peña y al ex titular del Banco Central, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, por presuntos delitos vinculados a la causa Ueno Bank. Los fiscales solicitaron prisión preventiva e inhibición de bienes para ambos. Peña fue destituido por el Congreso y Pedro Alliana asumió la presidencia.

El Ministerio Público de Paraguay imputó este sábado al expresidente Santiago Peña por presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, en el marco de la investigación conocida como causa Ueno Bank. La fiscalía solicitó su prisión preventiva y la inhibición de sus bienes.

La misma medida alcanzó a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, quien estuvo al frente del Banco Central del Paraguay (BCP). En su caso, los fiscales le atribuyeron también la presunta producción de documentos públicos de contenido falso.

La imputación fue presentada por Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, luego de tomarles declaración indagatoria a ambos. Tanto Peña como Carvallo optaron por abstenerse de declarar.

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La crisis bancaria y la destitución

Peña deberá enfrentar un proceso judicial por el escandaloso cierre de Ueno Bank, una crisis que afectó a millones de ahorristas.

El Congreso paraguayo destituyó al expresidente mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones. La decisión fue aprobada por 44 votos a favor y un ausente.

Tras su detención, Peña fue trasladado a un cuartel militar de élite, luego de las protestas registradas frente a su casa.

Con su salida, se convirtió en el segundo presidente elegido democráticamente en Paraguay en ser destituido desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, en febrero de 1989. El antecedente fue Fernando Lugo, removido del cargo el 22 de junio de 2012.

Pedro Alliana asumió la presidencia este viernes y prometió resarcir a todos los afectados por la crisis bancaria.

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